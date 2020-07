Dos presos d'ETA amb delictes de sang obtindran el tercer grau i seran traslladats al País Basc

La Secretaria General d'Institucions Penitenciàries ha autoritzat aquest dimarts la progressió a tercer grau i el trasllat directe al País Basc d'altres tres presos d'ETA, dos d'ells amb delictes de sang: Sebastià Echaniz Alcorta, Jesús Martín Hernando i Oier Urrutia González. Segons l'organisme dependent de el Ministeri de l'Interior, han rebutjat la violència i responen a les responsabilitats civils imposades en les seves condemnes.









Sebastià Echaniz Alcorta va ingressar a la presó el 21 de desembre de 2002 i compleix una condemna de 30 anys per diversos assassinats, atemptat, robatori amb violència i utilització il·legítima de vehicle de motor. El Tribunal Suprem va confirmar la seva condemna el 2006 per participar al costat dels integrants de l' 'comandant Biscaia' José Antonio Vora Gaztelumendi i Enrique Letona Viteri Massilles en l'assassinat el 1981 del guàrdia civil jubilat Joaquín Gorjón González a Basauri (Biscaia).





També va ser condemnat per matar aquest mateix any al tinent coronel retirat de la Guàrdia Civil Luis Cadarso i per participar en la vigilància i posterior atemptat mortal contra dos comandaments de l'Exèrcit Ramon Romeu Rotaeche a Bilbao el 1981.





Echaniz compleix condemna a més per l'atemptat a Sestao el 1982 en què van morir Cristina Mònica Illarmendi, Agustín Martínez Pérez i Alfonso Maside Bouzo, així com un altre en què va perdre la vida José Aybar Yáñez.





Segons Institucions Penitenciàries, que ha comunicat la decisió a les víctimes del terrorisme, aquest etarra "ha renunciat a la violència, ha reconegut i lamenta el dany i dolor causats, accepta la legalitat penitenciària i està pagant la responsabilitat civil".





Va complir les tres quartes parts de condemna a l'abril de 2019 i la junta de tractament de centre penitenciari d'Astúries va proposar la seva progressió a tercer grau i trasllat a la Secció Oberta de el Centre Penitenciari de Sant Sebastià.





Jesús María Martín Hernando, àlies 'Txus', va ser condemnat per col·laborar en l'assassinat de l'exsergent major de l'Ertzaintza Joseba Goikoetxea en 1993. Va ingressar a la presó el 29 d'octubre de 2010 i compleix una condemna de 18 anys i un dia per atemptat i utilització il·legítima de vehicle de motor.





Va complir les tres quartes parts de la condemna al juliol de 2019 i, segons Presons, "ha admès la legalitat penitenciària, rebutja la violència, ha reconegut el dany causat i ofereix fer-se càrrec de la responsabilitat civil". La junta de tractament de centre penitenciari d'Àlaba va proposar la seva progressió a tercer grau i destinació a la Secció Oberta de el Centre Penitenciari de Bilbao.





El tercer etarra, Oier Urrutia González, va ingressar a la presó el 5 d'abril de 2009 i compta amb una condemna de 14 anys per pertinença a organització terrorista i dipòsit d'armes i municions. Si és el cas, la institució dependent de el Ministeri de l'Interior assenyala que "ha admès la legalitat penitenciària, ha manifestat el seu rebuig a la violència, ha reconegut el dany causat i no té responsabilitat civil".





Va complir les tres quartes parts de la pena al setembre de 2019 i la junta de tractament de centre penitenciari de Logronyo ha proposat la seva progressió a tercer grau i trasllat a la Secció Oberta de centre penitenciari d'Àlaba.