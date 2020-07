​Naturgy i el Liceu celebren els seus 25 anys d'exitosa col·laboració

Naturgy celebra 25 anys de col·laboració ininterrompuda amb el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. La companyia energètica manté una relació històrica de suport amb aquesta institució des de l'any 1995. Al llarg d'aquests anys, l'empresa n'ha estat mecenes i patrocinador i actualment forma part també del seu Consell de Mecenatge.













"El suport de Naturgy al Gran Teatre del Liceu és una mostra més del compromís de la companyia per contribuir al desenvolupament cultural i social dels entorns i territoris on opera. El Liceu és una institució de referència en l'àmbit de la cultura no solament al nostre país sinó també a tot el món, així com un emblema per a la ciutat de Barcelona. Des de la seva creació l'any 1847 ha aconseguit apropar al món de la música a milers i milers de persones i nosaltres no podem fer més que agrair- los la seva contribució i donar-los tot el suport possible", va assenyalar el director general de comunicació i relacions institucionals de Naturgy, Jordi Garcia Tabernero.





Naturgy manté un ferm compromís de collaboració amb la societat que va més enllà de la seva activitat empresarial i que es concreta amb recursos destinats a programes culturals, socials d'energia i medi ambient i iniciatives de suport a l'art i a la cultura a través de collaboracions amb entitats que apropen les exposicions artístiques i la música a la societat.





Com a mostra d'aquest suport, Naturgy i la Fundació del Gran Teatre del Liceu van signar un acord de collaboració per patrocinar la celebració del 20è aniversari de la reobertura del Gran Teatre del Liceu de Barcelona i el bicentenari de la creació de la Societat d'Accionistes.

Com a novetat, la imatge de la marca quedarà lligada a un títol de la pròxima temporada del Teatre, que en aquest cas serà una de les produccions més aclamades, La Bòheme de Puccini, dirigida per Àlex Ollé i amb les veus d'Anita Hartig i Atalla Ayan.





El conveni està vinculat a la celebració d'un esdeveniment d'excepcional interès públic segons estableix l'article 27 de la Llei 49/2002, del 23 de desembre.