El TSJC cita a Torra per no retirar la pancarta a favor dels presos a la Generalitat

El President de la Generalitat, Quim Torra, haurà de presentar-se de nou davant els tribunals de per les pancartes a favor dels presos que van estar penjades al balcó principal de Palau de la Generalitat tot i l'ordre dels tribunals que fossin retirades.





La data de la declaració del President encara no ha estat fixada, tot i que el magistrat instructor encarregat de la causa ha demanat que sigui el més proper possible, sempre sent compatible amb les obligacions públiques de l'investigat.





El procés ha seguit endavant després dels intents de Torra que els magistrats encarregats del cas fossin recusats i del recurs de súplica presentat pel seu advocat, Gonzalo Boyé.





Aquesta no és la primera vegada que Torra s'enfronta a una causa relacionada amb la negativa a retirar de la balconada principal de Palau de la Generalitat les pancartes de suport als presos independentistes. En una sentència anterior, el TSJC el va condemnar a 18 mesos d'inhabilitació, decisió que està a l'espera de ratificació pel Tribunal Suprem.