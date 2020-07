Hisenda creu que el Rei Joan Carles I ha de pagar 52 milions d'euros per les donacions

Els tècnics d'Hisenda consideren que el Rei Joan Carles I hauria d'haver abonat a la hisenda pública uns 52 milions d'euros com a pagament per la donació de 64 milions d'euros que va rebre com a donació del Rei d'Aràbia Saudita.









A més, si es demostra que al rebre aquesta donació en 2008 no va presentar l'obligatori impost de Donacions quedaria evidenciat que aquests diners es van ocultar al fisc espanyol.





Els tècnics d'Hisenda han realitzat aquest càlcul després de conèixer-se la creació de la Fundació Lucum a Panamà en la qual es va realitzar la donació després de l'ingrés de diners en un compte de la Banca Mirabaud de Suïssa.





"Amb independència de la investigació de la Fiscalia espanyola i suïssa, els tècnics expliquen que Joan Carles I hauria d'haver presentat la liquidació corresponent de l'impost de Donacions a la Comunitat de Madrid, que no està bonificat perquè no existien llaços familiars entre les parts", exposen.





D'altra banda, Gestha insisteix en la importància que la Fiscalia del Tribunal Suprem es blindi davant de possibles ingerències a l'hora d'investigar a Joan Carles I i que sol·liciti a l'Agència tributària de l'Estat el suport d'un nombre prou ampli de tècnics i inspectors d'Hisenda perquè no s'eternitzi la investigació i reforçar l'acció de la Justícia.





I, a més, demanen que mentre no existeixi una investigació judicial o de la Fiscalia notificada al Sr. Joan Carles de Borbó, l'Agència Estatal de l'Administració Tributària "ordeni una investigació tributària sobre el Rei emèrit".