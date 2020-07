El Govern podrà cedir sòl públic gratuïtament per construir habitatge social

El Govern central es planteja cedir sòl públic gratuïtament a empreses privades que vulguin construir habitatges de lloguer social.









El Consell de Ministres va aprovar dimarts un reial decret llei de mesures econòmiques, que millora les condicions de licitació de terra públic que SEPES posa a disposició d'empreses privades per a la construcció i gestió d'habitatges de lloguer social per un període màxim de 75 anys .





Així ho ha anunciat el ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al terme de la reunió de Consell de Ministres, on ha apuntat que el cànon que aquestes empreses paguen quan s'adjudiquen la licitació pugui arribar a ser zero.





"Aquesta mesura té com a objectiu dinamitzar l'economia i al mateix temps anar generant un parc d'habitatge públic que no tenim a Espanya, que fins i tot ha anat a menys per determinades polítiques", ha reiterat el ministre, que va apuntar que els habitatges de lloguer social a Espanya són únicament el 2,5% del total, enfront del 5% a la mitjana de la UE.





En aquest sentit, ha posat en valor que aquesta és una mesura "important" perquè elimina un "obstacle de caràcter legal" que impedia que el cànon pogués ser zero en determinades circumstàncies, dins el programa de col·laboració públic-privada per a lloguer social.





També en matèria d'habitatge, el Reial decret aprovat aquest dimarts permet a les comunitats autònomes que facin servir el romanent de projectes que no han portat a terme dins el Pla Estatal de Vivienda a per a nous projectes també en matèria d'accés a l'habitatge, de manera que no hagin de reintegrar els diners no executat a l'Estat.