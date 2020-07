Membres de Podemos la Rioja porten el partit a judici per anul·lar les primàries

Membres del Consell Ciutadà alternatiu i de la candidatura Entre Todas Podemos La Rioja han presentat aquest dimecres una demanda davant el jutjat per reclamar l'anul·lació del procés de primàries de Podemos a la comunitat, "després d'esgotar sense resposta els recursos interns" al partit per presumptes irregularitats en aquest procés.









Així ho ha explicat als mitjans de comunicació la coordinadora del Consell Ciutadà i cap de llista d'Entre Todas Podemos la Rioja, Sara Carreño, qui, acompanyada per membres de la seva candidatura i del Consell, ha anat aquest matí a Palau de Justícia de Logronyo.









Podemos La Rioja va celebrar primàries al mes de juny, amb unes votacions en què va resultar guanyadora la regidora d'Haro Arantxa Carrero, candidata 'oficial' del partit, mentre que Sara Carreño va quedar segona, a només 17 vots de diferència -205 davant 188-, i el tercer candidat, Germán Cantabrana, quedava a més distància, 82 vots.





Setmanes després de les votacions, i denunciant irregularitats en el recompte telemàtic, Carreño, juntament amb Cantabrana i membres de les seves candidatures, van crear un Consell Ciutadà alternatiu a l'oficial, i van plantejar els seus dubtes per presumptes irregularitats a la Comissió de Garanties del partit.





Carreño ha detallat ara que "avui estem membres de la candidatura Entre Todas Podemos i del Consell Ciutadà per presentar una demanda per vulneració de drets fonamentals, en concret, de el dret a la participació política en igualtat de condicions, sol·licitant que s'anul·li el procés de primàries de Podem la Rioja".





"Després d'haver esgotat els recursos interns en el partit sense obtenir resposta, vam acudir als tribunals ja que aquesta és l'única via ja per demostrar les irregularitats que hem detectat al llarg del procés i per tant sol·licitar la seva nul·litat", ha afegit Carreño.





Ha assenyalat, en aquest sentit, que el recurs plantejat a la Comissió de Garanties de Podem "no ha estat contestat, esgotant el termini de resposta, i, per tant, s'han esgotat els recursos interns i només ens queda acudir a la via judicial", davant del que, a més, ha confirmat que "el Consell Ciutadà segueix en marxa, per descomptat".





Sobre la difusió, aquest matí, d'un presumpte document de la Secretaria d'Organització de Podem, en què rebutja qualsevol lideratge en el partit a La Rioja que no sigui el d'Arantxa Carrero, per ser la "emanada de les urnes", Sara Carreño ha apuntat que "nosaltres no hem tingut constància de cap comunicació interna".





"Sí que hem vist unes declaracions en les que es referien a més a Pablo Echenique com a secretari d'Organització, que ni tan sols és l'actual secretari d'Organització, per tant no podem valorar això, no hem obtingut una resposta oficial, però ens consten irregularitats i per tant les presentarem davant el jutjat ", ha afirmat.





Carreño ha recordat, entre aquestes irregularitats, que "tots hem sentit el vergonyós àudio d'Amaya Castro (regidora de Logronyo), en el qual es detallava com es votava per altres persones, i ens consta a més que es va detectar almenys un vot emès en nom d'una altra persona al llarg d'aquest procés ".





A això s'ha sumat que "hi ha seriosos dubtes sobre una altra quantitat de vots important que podria variar el sentit del resultat, i sabem que es van inscriure persones que no tenen contrasenyes per votar sinó que les fa anar presumptament una altra persona que seria la regidora Castro i per tant , creiem que és necessari resoldre aquest assumpte ".





"Creiem que són els tribunals els que han de dirimir el cas ara i confiem que s'anul·lin les primàries de Podem La Rioja per les irregularitats que s'han detectat i que es repeteixin aquestes primàries amb totes les garanties", ha conclòs Sara Carreño.