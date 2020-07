La Fundació Pasqual Maragall demana més ajudes per als estudis sobre l'Alzheimer

La Fundació Pasqual Maragall ha demanat a les administracions que dotin de més recursos a les investigacions que es fan sobre l'Alzheimer i que es presti més atenció i cures a les persones que pateixen demència.





Els responsables de la Fundació han presentat una proposta davant la Comissió de Reconstrucció Social i Econòmica de Congrés dels Diputats instant a Govern a prendre mesures que millorin la protecció i les atencions a aquest tipus de malalts.





L'entitat ha demanat que es treballi en un nou model de cures de llarga durada tant a nivell residencial com a nivell domiciliari.





L'entitat ha explicat que la situació de les persones grans amb demència s'ha agreujat amb el coronavirus, i és que un recent estudi apunta que ser portador del component genètic APOE4, el factor de risc més important per desenvolupar Alzheimer, pot duplicar el risc de patir el virus.





A més, com ha detallat la fundació, el 86,3% dels morts per coronavirus era major de 70 anys, col·lectiu amb elevat risc d'Alzheimer o altres demències i, per això, s'ha posat a disposició de les administracions per col·laborar en el desenvolupament de polítiques per reduir els casos i evitar crisis que puguin ser inassumibles per als sistemes sanitaris.