Sánchez anuncia la inversió de 1.056 milions d'euros en un pla de xoc d'impuls a la ciència

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha presentat aquest dijous un pla de xoc d'impuls a la ciència a curt termini amb una inversió de 1.056 milions d'euros per al 2020 i 2021.









Tal com ha explicat, aquest pla suposarà la mobilització de 396 milions d'euros en ajudes directes per a la ciència durant aquest any, mentre que la resta, 660 milions, seran per al 2021. A això se suma una inversió de 508 milions en préstecs per a empreses innovadores.





El pla constarà de tres eixos. El primer d'ells té relació amb la investigació i innovació en salut. "Anem a enfortir el sistema de recerca biosanitària a través de la mobilització de recursos a favor de l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII)", ha assenyalat Sánchez, que també ha avançat la intenció de Govern de reformar la Llei biosanitària.





El segon eix serà per a la transformació de sistema de ciència i per aconseguir l'atracció de talent per "resoldre les deficiències endèmiques del sistema espanyol". Per a això, Sánchez ha avançat que el Govern iniciarà "en breu" una reforma de la Llei de la Ciència per poder donar estabilitat a la carrera professional dels científics en totes les àrees de coneixement, i que també es va a dotar de més fons als principals instruments de finançament de la ciència en qualsevol de les seves disciplines.





El tercer i últim eix d'aquest pla de xoc és l'impuls de la R + D + I empresarial i la indústria de la ciència, ja que "l a ciència necessita bolcar els seus resultats per ser productiva", segons ha recalcat el president de Govern , que ha insistit en la intenció de l'Executiu de reforçar les bases del teixit productiu d'Espanya.





"Volem que sigui un dels pilars d'aquesta reconstrucció, transformació econòmica, social, mediambiental, digital de país, amb mesures concretes de caràcter transversal en sectors estratègics", ha apuntat.





Aquest pla que s'ha presentat avui en un acte que ha comptat amb l'assistència de diversos ministres, té com a propòsit "dinamitzar de forma immediata el sistema públic i privat de R + D + I, amb mesures que es posaran en marxa aquest any i el següent ", segons ha anunciat Sánchez, si bé ha destacat la importància d '" apostar de forma sistèmica "per la ciència i la innovació.