L'OMS demana cooperació ja que creu que "no es pot vèncer aquesta pandèmia amb un món dividit"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fet aquest dijous una crida a la unitat, ja que "no es pot vèncer aquesta pandèmia amb un món dividit" i, per tant, la pandèmia ha de ser vista com una prova de "solidaritat global i lideratge global".













"Els meus amics, no s'equivoquin. La major amenaça que tenim ara no és el virus en si. Més aviat, és la manca de lideratge i solidaritat a nivell global i nacional. No podem vèncer aquesta pandèmia com un món dividit. (.. .) El virus prospera en la divisió però es frustra quan ens unim ", ha afirmat.





Segons la seva opinió, "aquest és un moment per a la autoreflexió, per mirar el món en què vivim i per trobar formes d'enfortir la nostra col·laboració a mesura que treballem junts per salvar vides i controlar aquesta pandèmia", ja que, a continuat, "junts , ara tenim una oportunitat única en la generació per demostrar-nos mútuament que podem ser més grans que la suma de les nostres parts ".





Tedros, que ha recordat que la pandèmia no ha deixat cap país intacte, i ha estat capaç de "humiliar" a tots els països, ha recordat que "la malaltia no coneix fronteres". "No li importen les nostres diferències polítiques i no té en compte les distincions que establim entre salut i economia, vides i mitjans de vida. La pandèmia els ha afectat tots", ha recordat.





D'altra banda, ha advertit que la situació actual ha deixat en evidència les desigualtats en els sistemes de salut i els cismes en les societats. "Ha exposat les desigualtats existents, ampliant i aprofundint les esquerdes entre nosaltres", ha insistit, advertint que aquesta situació mostra que el "destí" del món "està entrellaçat".





"El virus ha bolcat els sistemes de salut en algunes de les nacions més riques de l'món, mentre que alguns països que han aconseguit una resposta reeixida han tingut mitjans modestos. Sabem que quan els països adopten un enfocament integral basat en mesures fonamentals de salut pública - trobar, aïllar, provar i tractar casos, i rastrejar i posar en quarantena els contactes - el brot # COVID19 pot ser controlat ", ha continuat.





"Com a comunitat global", ha convidat a tots els Estats Membres a aprendre tant dels esforços positius realitzats per suprimir el virus com dels desafiaments que han sorgit. "S'ha deixat devastadorament clar que la millor defensa contra emergències de salut és un sistema de salut sòlid. Un sistema de salut fort és un sistema de salut resistent", ha assenyalat.





És per això que ha demanat als governs nacionals i els governs locals que inverteixin en la preparació i les funcions essencials de salut pública, ja que "la cobertura universal de salut és essencial per a la nostra seguretat de salut global col·lectiva".