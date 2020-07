El Col·legi d'Economistes estima que la recuperació total arribarà a finals de 2022

El Grup de Conjuntura de la Comissió d'Economia Catalana del Col·legi d'Economistes de Catalunya (Cec) ha augurat una recuperació total de l'economia a nivells previs a la pandèmia de coronavirus per a finals de 2022 i principis de 2023.









En roda de premsa aquest dijous, els economistes Modest Guinjoan, Albert Carreras i Jordi Goula han abordat les dades macroeconòmiques, així com altres indicadors d'activitat empresarial i de l'estat del sector públic.





Han assegurat que segons la previsió de caiguda de l'economia, per recuperar tot el perdut s'hauria de créixer entre un 24% i un 32%, el que han qualificat com xifres "inabastables" en aquest segon semestre.





Els economistes han vaticinat que les polítiques pal·liatives són les que acabaran guanyant la major centralitat mentre que les promotores de creixement quedaran aparcades, i han dit que no es poden descartar els ajustos de plantilla ni de nivells salarials per evitar "mals majors".





Goula ha matisat que aquesta previsió no vol dir que no hi hagi recuperació fins llavors perquè hi haurà sectors que es recuperaran molt abans que altres, però ha insistit que serà una recuperació "allargada" al llarg d'aquest període.





FACILITAR AJUSTOS EMPRESARIALS

Guinjoan ha sostingut que aquesta situació requereix ajustos davant el volum de demanda perquè no s'inverteix tant com abans i les empreses es veuran obligades a fer "ajustos" en l'àmbit laboral --amb, probablement, més acomiadaments--, en l'àmbit de com es treballa --teletreball--, i en l'àmbit del crèdit.





En aquest sentit, ha assenyalat que des de l'Estat s'han de facilitar "el màxim possible" els ajustos empresarials, així com respectar els terminis de pagament per evitar tant com es pugui que tanquin empreses viables.





"Quan tanca una empresa tanca un actiu fonamental de sistema productiu. Per tant, les empreses que tinguin viabilitat i estiguin afectades per aquesta crisi exògena a l'activitat empresarial s'ha de fer tot el que sigui perquè no tanqui. Entenem que és un objectiu primordial ", ha subratllat, i ha dit que afecta en major mesura a pimes i autònoms.





Guinjoan també ha assenyalat que els indicadors d'activitat empresarial encara són negatius però ha apuntat una tendència de millora respecte al mes anterior, i ha defensat que les polítiques aplicades de les administracions públiques han servit per parar el cop amb instruments "raonablement eficaços".





SITUACIÓ LABORAL

Carreras, que destacat que hi ha una situació d'incertesa elevada que encara ho condiciona tot, com la inversió, ha explicat que de cada 100 afiliats que s'han donat de baixa de la Seguretat Social a Catalunya, 16 s'han recuperat, fonamentalment en dos sectors : construcció i comerç.





Ha assenyalat que des del 30 de juny queden afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) uns 338.000 treballadors catalans, el que suposa que fins a aquella data van sortir un 47% de les persones afectades pels expedients.





Sumant els afectats per ERTO el 30 de juny i els aturats registrats, suposaria que al voltant de l'25% dels treballadors de Catalunya estan sense feina, i ha dit que en el pitjor moment de la pandèmia es va assolir un pic de 1,2 milions de persones, que equival a una mica més de l'35% dels treballadors.





Sobre la reincorporació d'aquestes persones al mercat de treball, Carreras ha explicat que "la notícia bona" és que la gent que ha sortit fins ara dels ERTO sembla que ha tornat a la feina i no a l'atur, majoritàriament.