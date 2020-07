Podem desvia l'atenció del 'cas Dina' atacant la Monarquia

Sembla que Podem s'està centrant en dirigir l'atenció de la premsa cap al rei emèrit, per la seva presumpta corrupció pel cas Au i l'enviament de diners a Corinna, perquè ningú presti tanta atenció al cas Dina. Des de fa uns dies, la formació estatge està difonent missatges molt crítics contra el Rei Joan Carles I i, tal com informa Vozpópuli, segons alguns membres de Podem, sembla que l'estratègia consisteix a guanyar protagonisme durant la campanya electoral de Galícia i el País Basc i tapar tots els focus que apunten a Esglésies pel robatori del mòbil de Dina Bousselham.









Dimecres alguns grups de Podem fer viral en xarxes socials una campanya per la tercera república, en què utilitzaven missatges molt crítics amb la monarquia. Glòria Elizo, diputada de Podem i vicepresidenta tercera de Congrés, deia que "l'única manera de desvincular a Joan Carles I de Felip VI i de la Prefectura d'Estat és un referèndum i l'abdicació de Felip VI". Des Podem creuen que Felip VI podria ser el beneficiari de diners de l'Ave a la Meca.









Podem no està en el seu millor moment com a conseqüència del cas Dina i el gir a l'Audiència Nacional, ja que l'exassessora d'Esglésies ha tingut moltes contradiccions i el jutge ha cregut convenient que Iglesias ja no sigui catalogat com "perjudicat" en el cas, a l'espera del resultat de l'informe que analitzarà la targeta del mòbil de Bousselham. Si bé Pau Iglesias ha intentat excusar-se, sembla que les seves declaracions no han funcionat i el partit està entrant en una forta polèmica.





Una altra de les seves estratègies podria haver estat portar l'atenció cap a Margarita Robles, a la qual ha atacat durament les últimes setmanes, i qui es va defensar desautoritzant Esglésies en el cas dels periodistes. "No comparteixo amb Pablo Iglesias el que justifiqui els insults. En una societat democràtica, els insults no poden ser mai justificables, ni en les xarxes, ni enlloc", va dir Roures.