Més de 350.000 famílies en situació de vulnerabilitat econòmica tenen dificultats per pagar el lloguer

Cada dia hi ha més incertesa sobre el sector del lloguer. L'Associació de Propietaris d'Habitatges en Lloguer (Asval) calcula que actualment per unes 350.000 famílies espanyoles que estan en una situació de vulnerabilitat econòmica el pagament del lloguer suposa, de mitjana, un 48% dels seus ingressos. D'entre aquestes famílies, Asval calcula que un 10% tenen serioses dificultats per seguir pagant el lloguer. Segons els experts, el lloguer no hauria de representar més del 30% dels ingressos totals d'una persona.









Entre aquestes 350.000 famílies estan les que ja tenien problemes econòmics abans de la crisi i les que ara, com a conseqüència del coronavirus, estan en una situació de vulnerabilitat econòmica. Des de maig a dia d'avui, 100.000 famílies més han estat incloses en les xifres d'Asval.





A més, Asval explica també com ara els casolans poden entrar en una situació de vulnerabilitat, ja que segons l'Agència Negociadora del Lloguer, entre 570.000 i 855.000 particulars que tenen més de 55 anys són jubilats i / o tenen l'habitatge de lloguer com a principal font d'ingressos.





Ampliació de les moratòries

Aquesta setmana ha entrat en vigència l'ampliació de les moratòries dels lloguers i hipoteques fins al 30 de setembre. Segons la directora de Asval, Beatriz Toribio, "l'ampliació de la moratòria dels lloguers no és la solució als el problema d'accessibilitat al lloguer que tenim a casa nostra. Prova d'això és que segons les nostres dades a ASVAL, només un 9% de els inquilins han sol·licitat aquesta moratòria durant la crisi de la covid i els crèdits ICO amb prou feines han despertat interès perquè els col·lectius en situació de vulnerabilitat no volen endeutar-se més per pagar una renda ".





A més, hi ha molt retard en els crèdits ICO per al lloguer, que permeten a les famílies amb menys de 2.700 euros d'ingressos tenir 900 euros al mes durant 6 mesos.





"Defensem que a través dels fons europeus es creï un fons de més de 700 milions d'euros que permetria que 350.000 famílies que destinen actualment un 48% dels seus ingressos a el pagament d'un lloguer, amb un ajut de 2.038 euros anuals reduirien aquest esforç a el 30%, que és el límit que es recomana no superar ", expliquen des de Asval.





"Aquest tipus d'ajudes per als col·lectius més vulnerables estan estandarditzades en la resta d'Europa i a Espanya hem de estructurar-, sobretot tenint en compte les dificultats que portarà aquesta crisi i amb previsions de taxa d'atur del 20%", explica Beatriz Toribio. "Necessitem frenar la morositat, els desnonaments i problemes d'okupació que pot comportar aquesta crisi si no es prenen les mesures necessàries".