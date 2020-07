Torra busca l'ajuda dels empresaris per demanar més recursos a l'Estat

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest divendres que l'empresariat català ha de "assumir responsabilitats" i li ha demanat que acompanyi el Govern en la seva reclamació de més recursos a l'Estat.









"Us agrairia que ens acompanyéssiu en aquesta reclamació de recursos vital. Recursos per a tots els ciutadans de Catalunya", ha dit Torra en la cloenda de la presentació de la 'Memòria Econòmica de Catalunya 2019' per part de la Cambra de Barcelona ia la que també ha participat el seu president, Joan Canadell.





Torra s'ha referit al dèficit d'infraestructures que pateix la comunitat catalana i ha reflexionat: "Sempre m'ha estranyat que la classe empresarial no es revoltés perquè si vols més oportunitats per als teus empreses, necessites millors infraestructures".





"Hauríeu d'estar en permanent targeta vermella", ha dit Torra, en referència a la reclamació de majors inversions per a ports, xarxes viàries i altres infraestructures necessàries per a Catalunya.





Ha lamentat que la inversió executada a Catalunya sigui uns 1.500 milions inferior a la de la Comunitat de Madrid en els últims cinc anys, malgrat que la pressupostada sigui superior i que també ha considerat menor a la necessària.





En aquest sentit, ha lamentat que moltes de les infraestructures de la comunitat depenguin de "decisions a 600 quilòmetres", en referència a Govern, i ha reivindicat que aquest tipus d'obres són necessàries per retenir talent a Catalunya.





Ha insistit que l'objectiu de dèficit de Catalunya sigui de l'1%, el que es traduiria en un marge de 2.500 milions d'euros addicionals amb els que podria comptar la Generalitat, també per fer front a la crisi del coronavirus.





Per a la seva reactivació, Torra ha incidit que Catalunya necessita 15.000 milions d'euros "ara i ja", pel que ha considerat insuficients els 3.200 milions que estima que rebrà la comunitat del fons de 16.000 milions anunciat pel Govern de Pedro Sánchez.





"Els recursos europeus no arribaran fins l'any que ve i no podem esperar", ha asseverat, i ha tornat a reclamar que els ajuntaments puguin fer ús del seu superàvit.

Per tot això, ha avisat: "Si he d'anar al MEDE --Mecanismo Europeu d'estabilitat-- per demanar un préstec de 5.000 milions al 0,1%, donc vaig al MEDE. Ja ho vaig dir a Sánchez i la resposta va ser el silenci ".





LA CAIGUDA DEL PIB DE DOS DÍGITS

"O tenim un Estat propi que ens defensi o no ens en sortirem", ha advertit Torra a l'empresariat, que ha indicat que la caiguda del PIB català per a aquest any serà més pronunciada que fa a les previsions inicials de la Generalitat.





Aquestes previsions passaven per que l'economia catalana caigués entre un 7,6% i un 8,8% aquest 2020 i tornés a créixer el 2021 entre un 5,1% i un 6,5%: "Aquest any ens aproximarem més a una caiguda de dos dígits i el 2021 donem gràcies a Déu si ens podem quedar en aquests percentatges ".