Trump assegura que el mur ha evitat una "inundació" de coronavirus procedent de Mèxic

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha assegurat que el mur fronterer construït parcialment a la frontera no només ha frenat l'entrada d'immigrants sinó també una "inundació" de coronavirus procedent de Mèxic, on afronten "greus problemes".













El mur "ha estat crucial perquè els nombres dels quals entren per la frontera sud són ara molt, molt petits", ha subratllat després de destacar que ja s'han construït més de 200 milles (gairebé 322 quilòmetres). A més ha promès duplicar aquesta xifra.





"Especialment amb la covid ha resultat molt profitós per a nosaltres tenir el mur, doncs podríem haver estat inundats perquè ells sí que tenen greus problemes", ha indicat aquest divendres durant un acte durant la seva visita al Comando Sud de les Forces Armades amb seu a Florida.





"Hi ha dues coses que mai canvien: murs i rodes... Són dues coses que no canvien mai en mil anys: una roda i un mur. Funcionen", ha reblat després de destacar la "fantàstica" feina del "gran cavaller" Andrés Manuel López Obrador, president mexicà, al que va rebre el divendres a la Casa Blanca.





DERROTAR Al SOCIALISME A CUBA, VENEÇUELA I EUA

D'altra banda, Trump ha assegurat que derrotarà el socialisme a Veneçuela, Cuba i els Estats Units. "Estarem lluitant (per Veneçuela), i estarem lluitant pels nostres amics de Cuba... Cuba i Veneçuela. Tenim això ben sota control", ha subratllat.





Més tard ha mantingut una trobada amb la comunitat veneçolana i cubana de Miami celebrada a l'església Centro Adoració de Jesús de Doral, Florida, en el qual els sectors conservadors de Miami van agrair a Trump la seva postura.





Així, el pastor Mario Bramnick va dir: "Vostè és el que està parat entre el capitalisme i el socialisme", mentre que el congressista cubà-estatunidenc Mario Díaz Balart va destacar que "la història el recordarà com el president que va alliberar a aquest hemisferi del socialisme".





A més, Trump ha aprofitat per carregar contra el seu rival en les eleccions de novembre, Joe Biden, "una titella de Bernie Sanders, AOC (la congressista demòcrata Alexandria Ocasio Cortez), i l'esquerra radical (...). Ningú estaria segur a una Amèrica de Biden".





"Els patriotes que estan aquí un dia ja van fugir del socialisme per trobar la llibertat. I ara Joe Biden i l'esquerra radical estan intentant imposar aquest mateix sistema", ha afirmat.





Així, ha acusat els demòcrates d'estar del costat dels qui estan tombant estàtues dels pares fundadors i fins i tot de voler treure estàtues de Jesús de Natzaret.





La visita de Trump a Florida no és casual, ja que enquestes recents donen per primera vegada en mesos la victòria a Biden en aquest estat clau per a les eleccions presidencials de novembre.