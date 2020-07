Javier Marín, expert en comunicació: "Pablo Iglesias sembla que porti una L de pràctiques"

Javier Marín Vázquez, expert en comunicació política, ha presentat el llibre "Comunicació interpersonal, social, política i institucional", on intenta aglutinar tots els coneixements que ha adquirit al llarg de la seva carrera docent. "Porto fent classes de tècniques de comunicació des de 1990 perquè el PSC em va nomenar director de comunicació", afirma l'escriptor a CatalunyaPress.













"He hagut de fer una tisorada", explica l'escriptor, lamentant no tenir suficients pàgines per poder explicar tot el que sap. Es tracta d'un llibre amb "molta pedagogia i didàctica", explica Marín, on el lector adquirirà les eines per conèixer què diu un polític implícitament quan realitza un discurs. Es tracta, en definitiva, d'un manual per comprendre la comunicació no verbal, que de vegades és molt més important que el que es diu literalment.





Tot i ser un llibre per aprendre, l'escriptor aporta molts exemples pràctics perquè el lector no es perdi entre tanta informació: "Anem de la construcció teòrica a l'exemplificació", assenyala Marín.





Un dels exemples que dóna l'escriptor per entendre què no s'ha de fer en comunicació política és Pablo Iglesias. Concretament, quan apareix en una compareixença amb un retolador després de reunir-se amb el Rei, assenyalant que un dels aspectes més importants quan es realitza un discurs és saber acompanyar-lo amb les mans.





"El que surt amb un retolador a la mà, amb unes ulleres a la mà o amb qualsevol cosa a la mà és com si portés una L de pràctiques. Encara no sé que fer amb les mans i les va ocupar", afirma Javier Marín.





L'expert també assenyala altres "males pràctiques" a l'hora de comunicar, com les de Fraga o Jordi Pujol, que "parlen amb unes cadències, doblegant-, sense aire", explica.





Però les tècniques de comunicació no són només importants en la política, perquè també existeix "el professor universitari que té 100 alumnes i no es mou de la cadira en tres hores", denuncia Marín.





El llibre està compost de quatre grans mòduls: la comunicació dirigida a la correcció de la forma; estructurar els continguts (com començar i acabar i un discurs, donar un ordre lògic, etc.); com comunicar davant dels professionals de la comunicació (des afrontar una entrevista a un debat a quatre); i finalment, el mòdul de la PNL, la programació neurolingüística, que estudia com elaborar un discurs pensant directament en com el receptor mira, respira, mou els braços o els peus. En definitiva, com es comporta. "Són tècniques d'interrogatori aplicades a la comunicació", explica l'autor.