​Urkullu millora el seu resultat però haurà d'aconseguir un altre pacte de govern amb el PSOE d'Euskadi

El PNB ha guanyat les eleccions basques d'aquest diumenge 12J amb el 39,37% dels vots i 31 escons, millorant per un diputat el resultat de 2016, amb un 96,31% escrutat. L'actual lehendakari, per tant, haurà de tornar a pactar per poder governar al no aconseguir la majoria absoluta, situada als 38 escons.





















EH Bildu repeteix com a segona força a la Cambra basca amb el 27,95% dels vots i puja 5 escons respecte als 18 que va aconseguir en les passades eleccions, deixant a el PSE com a tercera força després que hagi arribat als 10 escons amb un 13,51% dels vots.





La segueixen en nombre de diputats Elkarrekin Podem, que baixaria dels 11 obtinguts el 2016 als 5 amb el 8% dels vots, i la nova coalició PP + Cs, que ha obtingut 5 escons amb el 6,61% dels vots , mentre que Vox, de moment, obtindria un escó per Àlaba amb el 1,92% dels