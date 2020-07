Seat exigeix ​​al Govern una forta inversió per a la reconversió elèctrica

L'anunci fet per la direcció de Seat d'una inversió de 5.0000 milions a la planta de Martorell per a la reconversió cap als cotxes elèctrics té una segona part.









El president de la marca, Carsten Isensee, va reconèixer que necessitaven de la col·laboració de les administracions i de les empreses privades perquè el seu projecte de futur pogués tirar endavant.





Entre les mesures que l'empresa considera necessàries es troba el creixement exponencial de el nombre de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics tant a les ciutats com en les carreteres.





Segons informa El Confidencial Digital, fonts de el sector han assegurat que l'empresa del grup Volkswagen reclama a les administracions que es posin en funcionament durant els propers 20 anys a el menys 800.000 punts de recàrrega perquè les vendes d'automòbils elèctrics puguin resultar més atractives per als usuaris.





A més, adverteixen que no serà suficient amb la reconversió de les 11.600 gasolineres que funcionen al país com a punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i que s'hauran creen moltes més instal·lacions per aconseguir una xarxa que sigui capaç d'atendre les necessitats dels usuaris.