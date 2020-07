Sitges ofereix durant l'estiu "Equality", un espectacle de circ acrobàtic

En un estiu atípic i, fins i tot, trist, perquè les condicions de la pospandemia i l'obligat i necessari compliment de les mesures de prevenció imposades per les autoritats han condicionat severament el desenvolupament de tota mena d'activitats culturals, resulta gratificant comprovar que hi ha qui posen en joc l'enginy per fer possible que l'espectacle pugui prosseguir, encara amb totes les limitacions imaginables. I d'aquesta manera constitueix una esperançadora mostra la residència durant aquest estiu a Sitges de la companyia francesa Les Farfadais amb un xou de circ acrobàtic titulat " Equality ".









Només arribar a el camp d'esports dels Escolapis ens trobem amb Toni Albadalejo, de Annexa, i li vam preguntar per la raó de la seva presència. "He vingut a ajudar". Albadalejo, que ja havia portat a aquesta companyia a Barcelona en algun estiu anterior, va decidir donar-li suport en aquesta la seva nova reaparició, ara a Sitges, facilitant, com va explicar després el seu director, Stephane Haffner, el complex entramat luminotècnic.





El muntatge de l'espectacle, que s'ha instal·lat a la part posterior de l'escola, és molt senzill: la indispensable tarima en funció d'escenari, un inflable dels que solem veure en els parcs d'oci infantils i, a més de les ja citades i imprescindibles llums, l'element essencial: una estructura metàl·lica de la qual penjaven els elements necessaris per al desenvolupament de les acrobàcies. Amb aquests senzills elements i unes cadires col·locades a la distància ordenada en el que poguéssim anomena el pati de butaques, hi va haver prou.





Perquè l'important no era l'escenografia, sinó l'espectacle desenvolupat al llarg de 45 minuts per cinc acròbates, quatre d'ells home i una dona, de qualitats atlètiques excel·lents, que van executar un ventall de nombres en els quals van emprar cintes, politges, rodes i altres artefactes necessaris per demostrar les seves capacitats com gimnastes, antipodistes, equilibristes, volatiners i fins i tot ballarins. El joc de llums i uns efectes de fum, en el nostre modest criteri potser excessiu en algun moment, perquè dificultaven la visió dels exercicis, subratllaven el desenvolupament de cada actuació, que en uns casos era individuals, en altres en parella i també de conjunt . També va resultar excel·lent vestidor, apropiat, és clar, per a les acrobàcies, però alhora imaginatiu, colorit, suggerent, fins i tot provocador.













La irreprotxable perfecció tècnica va acreditar una llarga i contínua preparació d'aquests artistes, que no és de cap manera un mer exercici fred del seu domini de el cos i de el moviment, sinó que porta implícit un missatge que tracta d'aplicar, també en el circ, la inclusió, si es vol subliminal, però estrictament necessària i absolutament legítima, de l'homoerotisme. Perquè si sota la carpa d'un circ ens sorprèn i delecta la parella hetero evolucionant en l'aire mentre executa el clàssic nombre dels llenços que separen i enllacen alternativament els cossos ¿per quina raó no poden fer-ho també dos homes i, a l'acabar i tornar a terra, expressar amb la mirada el gest de la complicitat existent entre tots dos? En fi, com confessava Haffner, "«Equality »és la funció que hauria volgut veure quan era petit, quan em veia diferent a tots".





Cal dir que " Equality " es publicita, a més, com "el circ per a tots" i ens sembla un propòsit molt plausible. És cert que seran possiblement els adults els que seran capaços de gaudir més intensament amb l'exquisidesa de les actuacions i d'admirar el risc que comporten els exercicis acrobàtics, però els nens també els sorprendran sens dubte les qualitats atlètiques dels artistes i els divertiran molt alguns números particularment espectaculars, com la desfilada de el drac (que ens va recordar a les imatges que ens arriben sobre les festes xineses) o de l'insuperable final de la banyera que és, a més de tècnicament complexíssim, absolutament divertit i hilarant. Un veritable troballa.





"Equality" estarà en cartell al camp d'esports de l'Escola Pia de Sitges (Sant Isidre, 20) de dijous a diumenge a les 21'30 i fins al 30 d'agost.





Més informació a https://vimeo.com/433706479, equality.placeminute.com, farfadais.com