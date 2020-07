El 2100, a la Unió Europea hi haurà menys de dues persones en edat laboral per cada persona major de 65 anys

Tenint en compte l'escenari de referència de les últimes projeccions de població emeses per Eurostat, la població de la UE seguirà envellint, segons l'Eurostat.









Això es pot il·lustrar amb l'índex de dependència de la vellesa, definit com l'índex de el nombre de persones grans (de 65 anys o més) en comparació amb el nombre de persones en edat de treballar (15-64 anys).





Es preveu que la taxa de dependència de la vellesa de la UE sigui del 57% el 2100, gairebé el doble que el 2019 (31%). Això significa que hi haurà menys de dues persones en edat laboral per cada persona major de 65 anys o més.





Projecció per països de la taxa de dependència de la vellesa en 2100 / EUROSTAT









L'augment projectat en l'índex de dependència de la vellesa segueix la tendència observada en l'última dècada (26% el 2009).





Per 2100, entre els estats membres de la UE, es preveu que la taxa de dependència de la vellesa sigui més alta a Polònia (63%), seguida d'Itàlia, Malta i Finlàndia (tot 62%), així com Croàcia (61%).





A l'altre extrem de l'escala, les proporcions més baixes es projecten a Xipre (52%), Suècia i Txèquia (ambdues 53%), Alemanya, Dinamarca i Bèlgica (totes 54%).





Les projeccions de població d'Eurostat són el resultat d'un conjunt de supòsits sobre desenvolupaments futurs de fertilitat, mortalitat i migració neta. En altres paraules, les projeccions de població són escenaris de "què passaria si" que segueixen l'evolució de la població sota un conjunt de supòsits.





Donada la incertesa intrínseca de la dinàmica de la població futura, tals resultats s'han d'interpretar com només un d'una gamma de possibles desenvolupaments demogràfics, no com pronòstics.





El cas d'Espanya

El gràfic de l'Eurostat mostra com Espanya seria el 2100 el sisè país més envellit de la Unió Europea, i el situa per sobre de la mitjana.





Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística espanyol, el 2019, l'edat mitjana de la població a Espanya era de 43,4 anys, mentre que fa 40 anys era de 33,5 anys.









Imatge de la mitjana d'edat en els diferents territoris d'Espanya / EUROSTAT









Durant gairebé totes les dècades des de 1979, l'edat mitjana ha anat augmentat gairebé 3 anys. Així, el 2019 les persones de 65 i més anys representaven el 19,4% de la població total d'Espanya, gairebé 10 punts més que fa 50 anys. El 2009, el percentatge era de 16,6% de total de la població mentre que el 1979 era només tan 10,9%.





Així doncs, a Espanya la tendència és la mateixa que a la Unió Europea en general, i e L'índex d'envelliment de país (la relació entre majors de 65 anys i menors de 16) augmenta exponencialment des de 1979 i està en 122,97 davant els 38,26 de fa quaranta anys.