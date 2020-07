Sánchez estudia tornar a declarar l'estat d'alarma si els contagis es descontrolen

La situació que s'està començant a viure en algunes zones d'Espanya amb els rebrots de contagis ha encès la llum d'alarma entre els tècnics del Ministeri de Sanitat. Encara que de moment no està decidit que es vagi a prendre cap decisió dràstica, els tècnics ja han posat damunt de la taula del president de Govern, Pedro Sánchez, la possibilitat d'una nova declaració de l'estat d'alarma.









El punt en el qual es donarà aquest pas serà quan la transmissió de virus entre comunitats autònomes comenci a descontrolar-se. Els brots que s'han donat, per exemple, en zones limítrofes de Catalunya i Aragó, han estat el focus d'atenció sobre el qual s'han centrat totes les mirades, encara que els tècnics també estan vigilants sobre com evoluciona la situació en altres comunitats.





D'altra banda, el veto judicial al confinament a la comarca lleidatana de Segrià ha estat un toc d'atenció. Segons publica El Confidencial Digital, aquesta situació obliga a valorar totes les opcions a prendre per aconseguir que les mesures de seguretat que prenguin els responsables es puguin dur a terme per a ser efectives.





L'Executiu està buscant una fórmula d'urgència que permeti que les ordres de confinament siguin efectives sense necessitat de declarar una altra vegada l'estat d'alarma. Per a això, Sánchez ha mantingut diverses reunions amb responsables de les decisions sanitàries dels últims mesos per analitzar la situació i veure quin és el millor camí que s'ha de prendre.





Fonts de Govern reconeixen que després del final de l'estat d'alarma ja no disposen de mesures legals que puguin limitar els moviments de la població en el cas que tornin a disparar-se els contagis.





Cal tenir en compte que la reforma de qualsevol llei porta un temps, mai inferior a un mes, i que l'actual legislació no permet limitar drets com el de reunió o moviment sense l'aval judicial. Aquesta ha estat una teoria que sempre ha defensat el Govern per ampliar l'estat d'alarma, tot i que l'oposició ho negués. La decisió d'una jutge de Lleida d'anul·lar l'ordre de confinament de la Generalitat no ha fet sinó confirmar-ho.