Netejadores sanitàries es manifesten davant Salut per exigir el mateix tracte que el personal sanitari

Les treballadores dels serveis de neteja d'hospitals i centres sanitaris s'han manifestat davant el departament de Salut per tornar a exigir el govern de la Generalitat que els compensi pel gran esforç que han hagut de fer durant la pandèmia i els riscos de contagi que han hagut de córrer per no disposar de material de seguretat adequat.









Les treballadores consideren que la decisió de la Generalitat es compensar econòmicament el personal sanitari i oblidar-se d'elles és discriminatori, ja que elles han corregut els mateixos riscos que la resta dels treballadors que estaven en els hospitals, a més que en moltes ocasions havien de realitzar el seu treball sense estar informades sobre els riscos de contagi que corrien en determinades ocasions.





Els concentrats han amuntegat desenes de sabates a la porta de l'edifici de Departament de Salut com a record als morts durant la pandèmia.





A més, han mostrat el seu malestar per la negativa de la consellera Alba Vergés de rebre a una repesentación de les treballadores dels centres sanitaris per escoltar les seves reivindicacions.