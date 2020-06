Aurora Huerga (CCOO): "Si les netejadores no són tractades dignament serà molt difícil tornar a lluitar contra el coronavirus"

Aquest dijous, enfront de la gran majoria dels centres hospitalaris de Catalunya s'han concentrat les netejadores per a defensar les seves reivindicacions després d'haver-se vist relegades, una vegada més, per la Generalitat, que les considera "invisibles".





Manifestació de les netejadores sanitàries davant l'Hospital de Viladecans.

Les netejadores s'han cansat de ser les últimes de la fila a la llista de prioritats de la Generalitat i han convocat manifestacions davant els Hospitals on treballen. Han estat en primera línia de foc i no rebran el seu corresponent gratificació econòmica. La Covid-19 s'ha endut la salut i la vida de moltes d'elles, i els seus familiars més propers, i no estan disposades a rendir-se, ni a Viladecans ni en cap altre lloc de la comarca del Baix Llobregat ni Catalunya.





Aurora Huerga, Secretària general de CCOO de Construcció i Serveis de Catalunya, ha participat en la concentració davant l'Hospital de Viladecans ia preguntes CATALUNYAPERSS ha contestat: "Avui som aquí per reivindicar davant del Govern de la Generalitat que la gratificació per als santiaris ens sembla bé, sempre que hagués estat fruit del diàleg social i no una decisió unilateral per part de govern. Volem a més que es tingui també en compte a col·lectius que han estat en primera línia de foc com han estat les netejadores, i com ha estat el personal de seguretat i el personal de col·lectivitats, com el de cafeteria. Volem posar avui de manifest que aquest govern és un "govern classista" i que no compten amb els sindicats ni amb ningú per posar en marxa algunes mesures. Volem que deixin ja de fer polítiques unilaterals i que els sindicats estem aquí per donar la nostra opinió al respecte ".









En relació amb possibles rebrots Huerga ha estat contundent: "tothom sabia que amb la desescalada hauria brots. Però l'important és que tinguem una sanitat pública que sigui capaç de detectar els casos i de restringir-los al màxim. Però evidentment si les persones, com les netejadores, no són tractades dignament en les seves condicions de treball serà molt difícil lluitar contra el coronavirus".









Si es posés una taula de negociació ha afirmat Aurora Huerga ha manifestat a CATALUNYAPRESS "en principi el que demanaríem seria una inversió seriosa en sanitat perquè es va retallar i no s'ha tornat a recuperar. En segon lloc que retornin als funcionaris els diners que els deuen. En tercer lloc hem de parlar d'una gratificació per a totes aquelles persones que han estat davant del coronavirus durant aquests mesos que han estat tan summament durs, de totes, no unes sí i altres no, com s'està fent amb les netejadores aquí congregades".





















ELOÍSA VALENZUELA: "La Generalitat s'ha oblidat del sector de la neteja"





Eloísa Valenzuela, responsable de neteja del sindicat UGT ha afirmat, en declaracions a CatalunyaPress, i a la convocatòria a l'Hospital Vall d'Hebron, que no tenen intenció de cessar en les seves reivindicacions davant la Generalitat. "Aquest és el principi d'un seguit d'accions que farem. La Generalitat s'ha oblidat del sector de la neteja, i d'altres serveis essencials per al funcionament dels hospitals, després de tot el que ens ha tocat patir", assegura.





Defensa que el personal de neteja ha estat tan exposat com el sanitari al contagi pel virus i li molesta que el gran esforç que han fet no sigui compensat. "Les treballadores de la neteja han fet torns dobles, han estat en zones contaminades gairebé sense mesures de seguretat, han manejat material infectat, etc. I quan arriba l'hora que l'administració responsable dels centres sanitaris, que és la Generalitat, els reconegui aquest gran esforç, les deixa en l'oblit", diu amb evident to de malestar.

















Valenzuela reconeix que hi ha un gran enuig entre el personal de neteja sanitària per com s'han desenvolupat les coses i estan disposades a arribar fins on faci falta perquè el seu esforç sigui reconegut. "Les treballadores dels hospitals, centres d'atenció primària i residències sociosanitàries estan molt enfadades. I estan disposades a fer molt soroll perquè els reconeguin l'esforç i els compensin pels enormes riscos, moltes vegades desconegudes per elles, que han hagut de córrer . Totes tenen família i ho han passat molt malament", afirma.





I es pregunta què hauria passat si els hospitals o les residències es queden sense netejar. "Doncs, senzillament, que els metges no haguessin pogut fer la seva feina i la situació hagués estat molt pitjor", respon.





















A més, afirma que les compensacions per aquest tipus de treball vénen recollides en el conveni de la neteja, de manera que les netejadores haurien de ser recompensades. "El conveni de neteja recull que s'ha d'abonar l'anomenat plus per toxicitat, penositat i perillositat. És a dir, en actuacions en què es manegen productes tòxics, o en les que pel tipus de proteccions personal es facin en condicions penoses, o que siguin activitats perilloses. En el cas de les netejadores, es compleixen les tres condicions".





Valenzuela afirma que aquest tipus d'actuacions, que han fet visible a les portes d'hospitals, centres d'atenció primera i sociosanitaris pel malestar de les netejadores, seguiran mentre la Generalitat no accepti les seves reivindicacions, tot i que reconeix que l'enuig en el col·lectiu, pot anar en augment i el de les actuacions, també. "Hi ha molt malestar en el sector", conclou.





QUÈ DEMANEN LES TREBALLADORES DE LA NETEJA SANITÀRIA?

En una nota informativa conjunta tant CCOO com UGT han afirmat el següent:





"El personal de la neteja hem estat a primera línia en la lluita contra el coronavirus jugant un paper fonamental en els Hospitals, CAP 'si residències, evidenciant que hem format i seguim formant part del personal essencial en la lluita contra aquesta pandèmia.









Amb el nostre treball, amb el risc que hem assumit en l'realitzar-lo, exposant-nos si és possible més que els propis sanitaris, hem evitat activament que la pandèmia es propagués més.





I ara, el Govern de la Generalitat decideix gratificar econòmicament el personal sanitari i de residències, oblidant una altra vegada al col·lectiu més feble salarialment.





Col·lectiu que hem estat exposat al mateix risc, a la mateixa pressió psicològica, amb medis de protecció precaris quan n'hi ha hagut i amb unes càrregues de treball pràcticament inassumibles, les quals CCOO i UGT hem denunciat.





No hem de tolerar que després de tant sacrifici no se'ns tingui en compte, i exigirem el reconeixement que ens mereixem, fent-nos visibles davant aquest Govern que no és capaç de valorar el nostre treball.





Volem reivindicar, el suport a la gratificació que es farà al personal sanitari i sociosanitari. I sol·licitem l'abonament de més perillositat establert en el conveni col·lectiu de neteja davant les habituals situacions de risc i perillositat que pateix aquest col·lectiu".









Seguirem informant ....