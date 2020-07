És molt possible que augmentin les morts per VIH, tuberculosi i malària com a conseqüència de la pandèmia

Un estudi dut a terme a l'Imperial College de Londres, Regne Unit, prediu que en alguns països de baixos i mitjans ingressos (LMIC) podrien haver-hi un augment de les morts per VIH, tuberculosi (TB) i malària, fins a en un 10% , 20% i 36%, respectivament, en els propers 5 anys a causa de la interrupció dels serveis de salut per la pandèmia de COVID-19.









La investigació, que s'ha publicat a 'The Lancet Global Health', ha estat finançada per la Fundació Bill i Melinda Gates, Wellcome Trust, el Departament de Desenvolupament Internacional del Regne Unit i el Consell d'Investigació Mèdica. I assenyala que encara hi ha una oportunitat per reduir substancialment el nombre de morts al prioritzar els serveis més crítics, específicament la teràpia antiretroviral (ATR) per al VIH, el diagnòstic i el tractament oportuns de la tuberculosi i la provisió de xarxes duradores tractades amb insecticida per a la malària.





Els autors adverteixen que predir el veritable impacte de l'actual pandèmia de COVID-19 i la seva resposta en altres malalties "està ple de dificultats", especialment quan queda molt per saber sobre el virus i la mesura que altres programes de malalties es poden veure afectats , i com això podria afectar la salut de la població.





"La pandèmia de COVID-19 i les accions preses en resposta a ella podrien desfer alguns dels avenços aconseguits contra les principals malalties com el VIH, la tuberculosi i la malària en les últimes dues dècades, el que agreuja la càrrega causada per la pandèmia directament ", ha assenyalat el professor Timothy Hallett, de l'Imperial College de Londres, Regne Unit, que va codirigir la investigació.





En països amb una alta càrrega de malària i grans epidèmies de VIH i tuberculosi, fins i tot les interrupcions a curt termini podrien tenir conseqüències devastadores per als milions de persones que depenen de programes per controlar i tractar aquestes malalties. No obstant això, afegeix l'investigador, "l'impacte de la pandèmia podria evitar en gran mesura mantenint els serveis bàsics i continuant les mesures preventives".





Les troballes subratllen les decisions "extraordinàriament difícils" que enfronten els encarregats de la formulació de polítiques. Les mesures de repressió a llarg termini ben administrades podrien evitar la majoria de les morts de COVID-19. "Però si aquestes intervencions no es manegen bé, podrien fer que les persones s'allunyin dels hospitals i les clíniques i obliguen a cancel·lar els programes de salut pública, el que porta a un gran augment en les morts per altres malalties infeccioses importants que havien estat sota control ", afegeix.





Per al director executiu del Fons Mundial de Lluita contra la SIDA, la Tuberculosi i la Malària, Peter Sands, l'impacte en el VIH, la tuberculosi i la malària podrien ser fins i tot pitjors del que suggereix aquest estudi, i en alguns països, podrien ser fins i tot pitjors que l'impacte directe de COVID-19.





"El Fons Mundial realitza una enquesta qualitativa quinzenal en els més de 100 països en els quals inverteix, els últims resultats publicats suggereixen que el 85% de VIH, el 78% de la tuberculosi i el 73% dels programes de malària estan sent interromputs . el 18% dels programes de VIH, el 17% dels programes de tuberculosi i el 19% dels programes de malària estan experimentant un alt o molt alta interrupció ", ha explicat.





Aquesta situació en països molt afectats pel VIH, la tuberculosi i la malària, COVID-19 podria donar lloc a la reversió de molts anys de guanys obtinguts amb tant d'esforç. "No podem permetre que això passi. Necessitem més recursos i mesures decisives, i hem de mesurar èxit no només en termes de minimitzar l'impacte directe de COVID-19, sinó també en termes de minimitzar el seu impacte total, inclòs l'impacte en el VIH, la tuberculosi i la malària ", adverteix.





ES VAN ANALITZAR QUATRE ESCENARIS DIFERENTS

En aquest estudi, els investigadors van assumir un nombre reproductiu bàsic (R0, el nombre mitjà de persones que cada individu amb el virus pot infectar) de 3 per desenvolupar quatre escenaris de resposta de política diferents a la pandèmia de COVID-19: sense acció, mitigació (que representa una reducció del 45% en R0 durant 6 mesos utilitzant intervencions com distanciament físic), supressió-elevació (una reducció del 75% en R0 durant 2 mesos) o supressió d'una reducció del 75% en R0 durant 1 any; veure taula 1).





Després van utilitzar models de transmissió de VIH, la tuberculosi i la malària per estimar l'impacte addicional en la salut que podria ser causat en diferents entorns, ja sigui per les intervencions de COVID-19 que limiten les activitats rutinàries del programa, o pel fet que els casos de COVID-19 sobrecarreguen el sistema de salut 2).





En general, els resultats suggereixen que l'impacte de la pandèmia varia segons el grau en què les intervencions contra COVID-19 causin interrupcions prolongades en les activitats i com de reeixidament aquestes mesures redueixen la transmissió de la SARS-CoV-2 i eviten que el sistema de salut es vegi aclaparat.





Es preveu que el major impacte en el VIH es degui a la interrupció del subministrament i l'administració d'ART, que pot ocórrer en moments d'alta demanda del sistema de salut. En el pitjor dels casos, suposant que no hi hagi acció o augment de la repressió, els països amb altes taxes de VIH típiques en algunes parts del sud d'Àfrica (prevalença del 20% entre els joves de 15 a 49 anys el 2018), podrien veure fins a un 10% més de morts a causa de VIH durant els propers 5 anys que passaria sense interrupcions COVID, equivalent a 612 morts addicionals per VIH per milió d'habitants en 2020-2024.





Els investigadors suggereixen que oferir a les persones que reben receptes de diversos mesos d'ART o lliurament a domicili podria garantir que puguin accedir al tractament fins i tot en períodes de més demanda del sistema de salut.





Per a la tuberculosi (TB), es prediu que el major impacte serà la reducció de la diagnosi oportú i el tractament de nous casos, el que podria resultar de llargs períodes de mesures de contenció de COVID-19 que limiten l'accés als serveis. En el pitjor dels casos, suposant la supressió en països amb una càrrega molt alta típica de l'Àfrica meridional (520 casos nous per cada 100.000 habitants el 2018), les morts per tuberculosi podrien augmentar fins a un 20% en els propers 5 anys ( equivalent a 987 addicionals Morts per TB per milió d'habitants en 2020-2024) en comparació amb quan els serveis funcionen normalment.





Pel que fa a la malària, el model prediu que el major impacte en la càrrega de la malària podria ser el resultat de la interrupció de les campanyes netes planificades, que generalment tenen lloc cada 3 anys. En el pitjor dels casos, amb les interrupcions de COVID-19 coincidint amb la temporada de transmissió de la malària i la distribució planificada de xarxes insecticides de llarga durada (LLIN), les morts per malària podrien augmentar en un 36% en els pròxims 5 anys, el que equival a 474 morts addicionals de malària per milió d'habitants en 2020-2024.