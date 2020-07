Un estudi assegura que a Espanya només hi ha 10 serveis de cures pal·liatives pediàtriques

Un nou estudi liderat per l'Institut Cultura i Societat de la Universitat de Navarra (UNAV) ha detectat 680 serveis especialitzats en cures pal·liatives pediàtriques a la regió europea, només 10 d'ells a Espanya. El treball indica que el nombre no arriba a atendre les necessitats de la població espanyola, ja que cada any moren 170.000 nens sense accés.









Es tracta del primer estudi que analitza l'estat de les cures pal·liatives pediàtriques a la regió europea de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). Els resultats, publicats al 'Journal of Pain and Symptom Management' i recollides per l'Agència SINC, engloben dades de 51 països.

"El patiment relacionat amb la malaltia és un dels problemes més ignorats en l'agenda de salut global de la població pediàtrica. Però el seu abordatge té un impacte incalculable en el benestar dels pacients i les seves famílies", afirma Natalia Arias-Casais, autora principal de l'article.





Dels serveis detectats, 133 són centres de cures, 385 d'atenció al domicili, i 162 hospitalaris. A Espanya, vuit corresponen a el segon tipus i dues al tercer. Així mateix, 19 països afirmen tenir estàndards d'actuació a escala nacional, 14 ofereixen programes d'educació per a metges i infermeres pediàtrics; i s'han detectat 22 associacions nacionals d'aquesta disciplina.





La principal conclusió de l'estudi assenyala que, sense importar el nivell d'ingressos, els països estan començant a respondre a la necessitat insatisfeta de cures pal·liatives pediàtriques a Europa. "Els esforços han de dedicar-se a la conceptualització i definició dels models d'atenció utilitzats per abordar el problema", per a això advoca per estratègies per regular i cobrir les necessitats dels pacients i adaptar-les a cada sistema nacional de salut.