Creix la tensió entre els líders de la UE pels paradisos fiscals interns

La Cumbre de caps d'Estat i de Govern que està a punt de celebrar la Unió Europea arriba marcada no només per les enormes diferències entre el nord i el sud per les ajudes a la recuperació de la crisi generada per la pandèmia. Un dels temes que flota en l'ambient i que pot enrarir el resultat final és l'existència en el si de la UE de paradisos fiscals que afecten els ingressos d'alguns socis.









Ningú discuteix l'existència a Europa d'un grup de països que es beneficien d'una fiscalitat que perjudica als seus altres socis europeus. Encara que aquest ha estat un assumpte en el qual la Comissió Europea amb prou feines ha intervingut fins ara, la situació ha canviat radicalment amb la negociació de les ajudes europees als països més afectats per la pandèmia.





L'actitud d'alguns d'aquests països, encapçalats per Països Baixos, ha creat un enorme malestar entre altres socis. La pràctica del 'dúmping fiscal' ha començat a ser seriosament qüestionada i els avisos de la UE a aquells països que ho practicaven han deixat de ser una anècdota a convertir-se en un problema d'abast desconegut.





Ara s'han començat a donar a conèixer els informes de les autoritats internacionals sobre aquesta pràctica de països com Països Baixos, Bèlgica, Irlanda o Luxemburg. Segons el Fons Monetari Internacional (FMI), "Països Baixos és el segon major receptor d'inversions estrangeres directes realitzades a través d'entitats de propòsit especial a tot el món després de Luxemburg". També és, segons una informació publicada per El Confidencial, un dels països amb major nombre d'empreses bústia, aquelles que no tenen empleats i que es fan servir per canalitzar ingressos pagant menys impostos, del món.





Els països de sud d'Europa volen que això es corregeixi, sobretot després de comprovar l'actitud d'alguns països de nord sobre els ajuts econòmics per sortir de la crisi. Per forçar un canvi de direcció, els països de sud compten amb una arma. Un dels articles dels tractats a què poden acudir, i que fins ara amb prou feines ha estat usat, és el que assenyala que "en cas que la Comissió comprovi que una divergència entre les disposicions legals, reglamentàries o administratives dels Estats membres falseja les condicions de competència en el mercat interior i provoca, per tal motiu, una distorsió que hagi de eliminar-se, procedirà a celebrar consultes amb els Estats membres interessats ".





De fet, el Parlament Europeu posarà en marxa en breu una comissió per estudiar si la legislació fiscal d'alguns països incompleix la normativa europea. També està en estudi la taxa que s'ha d'imposar a les grans multinacionals que deixen de pagar els seus impostos en els països en els quals obtenen els seus beneficis per a fer-ho en aquells que els ofereixen més avantatges fiscals.





Tot i que el recorregut per canviar les normes és llarg, el simple fet que s'iniciï la marxa pot tensar les relacions entre els països que treuen profit econòmic d'aquesta situació i els que se sent perjudicats. En aquest moment, el primer ministre dels Països Baixos, Mark Rutte, encapçala als afavorits, mentre que els que se sent perjudicats té com a cap més visible a el president espanyol Pedro Sánchez.