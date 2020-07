Ciutadans té por de perdre el seu graner de vots a Catalunya

La situació de Ciutadans ha passat pràcticament inadvertida després de les recents eleccions municipals tot i els pèssims resultats collits tant en les eleccions de Galícia, on no ha tret ni un escó, com al País Basc, on la seva aliança amb el PP ha suposat un fracàs .









El descens de suports a les urnes es pot comptabilitzar molt millor a Galícia, on es va presentar amb marca pròpia, que al País Basc, on ho va fer en una coalició que li ha permès diluir la pèrdua de suports. Però en tots dos casos, els responsables del partit han optat per passar de puntetes i amb prou feines han fet valoracions dels resultats.





No obstant això, en el si de el partit taronja creix la preocupació davant la convocatòria d'eleccions autonòmiques a Catalunya. En les últimes celebrades en aquesta comunitat, Ciutadans, que tenia a Inés Arrimadas com a cap de cartell, va ser el partit més votat, encara que només li va servir per situar-se al capdavant de l'oposició parlamentària a el govern de coalició de JuntsxCat i ERC. Ara, les previsions són força més negatives.





La lectura que es fa des de l'equip d'Inés Arrimadasi Lorena Roldán, probable cap de llista a les eleccions catalanes, és que tenen poques opcions de repetir el resultat de les eleccions anteriors. Ja va quedar palès en les passades generals que el partit llavors encapçalat per Albert Rivera havia perdut la majoria dels seus suports a Catalunya, fins llavors el seu principal graner de vots.





Ara, és molt possible que els electors no acabin de veure amb satisfacció els pactes que la nova direcció nacional del partit està aconseguint amb el PSOE de Pedro Sánchez i això pot provocar un càstig a les urnes.





Sent conscients que les expectatives a Catalunya són molt altes i que un sonor fracàs situarà a el partit en una situació molt delicada, des de la direcció es planteja un dur treball per intentar revertir el que diuen els sondejos.





Un dels seus principals problemes el té a l'hora de decidir si manté a Catalunya la seva aliança electoral amb el PP, com va fer al País Basc, o es decanta per anar en solitari. Per acceptar una aliança amb el PP, Ciutadans vol tenir el comandament de la coalició atenent els últims resultats electorals a la comunitat, encara que són conscients que no serà fàcil que el PP accepti ser segon.