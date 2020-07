L'ONCE suma 22 milions de cupons a la campanya Seguretat Viària 'Responsabilitat de tots'

'Responsabilitat de tots' és la campanya de seguretat viària de la Direcció General de Trànsit (DGT) que protagonitzarà 22 milions de cupons de l'ONCE (cinc milions i mig cada dia), corresponents als dies, 20, 21, 22 i 23 de juliol, i que se sumen a aquest crit per la seguretat a les carreteres.









La iniciativa ha estat presentada avui a Madrid pel ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, el president de l'ONCE, Miguel Carballeda, i el director general de Trànsit, Pere Navarro, en una trobada en què han valorat la col·laboració conjunta per a donar més divulgació a aquest tipus de campanyes, molt positives per a tota la ciutadania; i en el qual han estat acompanyats per José Luis Pinto, vicepresident d'Estratègia Econòmica, Joc i Desenvolupament Empresarial de l'ONCE.





Grande-Marlaska ha destacat que "s'ha de continuar extremant les precaucions al volant. Ens està costant molt superar la pandèmia, no ho espatllem a la carretera ". També ha volgut agrair a l'ONCE la seva sensibilitat i ha insistit que la seguretat viària és una responsabilitat compartida.





Carballeda ha subratllat l'impacte "molt positiu" a la ciutadania d'aquest tipus de campanyes, a les quals se suma l'ONCE "amb el nostre millor paper, el cupó", com ha fet en diverses ocasions. I va assenyalar que, sens dubte, "les converses al voltant del cupó, els venedors i els clients els faran compartir una estona i poder parlar d'aquests temes serà bo per a tots".





Des de la Direcció General de Trànsit han valorat l'oportunitat d'aquesta campanya de l'ONCE, atès que se suma a tota la seva acció amb motiu del període estival, de gran mobilitat a les carreteres. Els mesos de juliol i agost de l'any passat es van cobrar 215 vides i aquest estiu és especial a causa de les circumstàncies viscudes com a conseqüència de la pandèmia, de manera que fan una crida a l'esforç i la responsabilitat de tots i totes.













D'altra banda, els agents de la Guàrdia Civil Miguel Ángel Romero i Mª Elena Jáuregui; i les persones cegues afiliades a l'ONCE Isabel Gutiérrez (usuària de gos guia), Álvaro Mardomingo i Marcos diumenge han volgut personificar la presentació amb una demostració en una rotonda amb tràfic habitual, per demostrar que les precaucions com a conductors o vianants, sumades a la tasca de la DGT, ajuden molt, especialment a persones amb discapacitat.





El cupó de dilluns, 20 de juliol, porta com a lema 'Les voreres són per als vianants'. En aquest cupó, il·lustrat amb una persona gran acompanyada d'una altra més jove, es vol conscienciar sobre el respecte que els conductors deuen tenir els que caminen per les voreres. A més de conscienciar els usuaris de nous i antics sistemes de transport, com els patinets elèctrics o les bicicletes, que les voreres són per als vianants.





'Carrers pacificades' és la frase del cupó de dimarts, 21 de juliol, en el qual es pot veure com bicicletes, motos i cotxes comparteixen la calçada en harmonia ia velocitats adequades, respectant els uns als altres amb el tràfic a 30 km / h.





Dimecres, 22 de juliol, el cupó inclou l'eslògan 'Utilitza el transport públic'. Està il·lustrat amb un dibuix en el qual una dona cega i el seu gos guia es dirigeixen a la porta d'entrada d'un autobús urbà. Una forma d'evitar embussos a les grans ciutats i de fomentar l'accessibilitat.





Finalment, el dijous, 23 de juliol, és la Benemèrita la que protagonitza el cupó, que inclou la frase 'La Guàrdia Civil de Trànsit t'ajuda', amb la imatge d'una agent dirigint la circulació en una carretera. Amb aquest cupó es ret homenatge a l'Agrupació de Trànsit de la Guàrdia Civil, que vetlla per la seguretat de tots al llarg de l'any.





El Cupó Diari de l'ONCE ofereix, per 1,5 euros, 55 premis de 35.000 euros a les cinc xifres. A més, el client té l'oportunitat, per 0,5 euros més, de jugar també a la sèrie, i guanyar "La Paga" de 3.000 euros al mes durant 25 anys, que s'afegirà al premi de 35.000 euros. Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels prop de 20.000 agents venedors de l'ONCE. A més, es poden adquirir des www.juegosonce.es, i en establiments col·laboradors autoritzats.