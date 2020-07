Podemos demana a PSOE que "mogui fitxa" perquè el Congrés investigui al rei emèrit

El president del grup parlamentari d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha celebrat aquest dimecres que el PSC hagi donat suport a Barcelona una iniciativa municipal que insta al Congrés a investigar al Rei Joan Carles I i els seus presumptes irregularitats, i ha demanat al PSOE que segueixi el seu exemple i deixi d'oposar-se a això.









"El PSC de Barcelona se suma al clam per investigar a la monarquia. Ara només falta que el PSOE mogui fitxa", ha afirmat el dirigent de Podemos i diputat d'En comú Podem, a través d'un missatge a Twitter.





Unides Podem així com altres formacions nacionalistes i independentistes com ERC o el PNB porten anys demanant sense èxit l'obertura al Congrés d'una comissió d'investigació per abordar les activitats del Rei emèrit, els seus comptes a Suïssa i les relacions diplomàtiques i comercials entre Espanya i Aràbia Saudita; peticions que van reprendre recentment després d'assumir el Tribunal Suprem la investigació al monarca per haver cobrat suposadament comissions per intercedir en el contracte de l'AVE a la Meca.





EL PSOE SEMPRE HA FRENADA LA COMISSIÓ A TAULA DEL CONGRÉS

El PSOE sempre s'ha oposat a aquesta petició i al costat del PP ha aconseguit que no es admetessin a tràmit a la Mesa de Congrés cap de les iniciatives registrades, recolzats pels informes dels lletrats de la cambra baixa, que sempre han rebutjat la investigació amb l'argument de la inviolabilitat de l'excap d'Estat.





Ara, el PSC s'ha desmarcat d'aquesta posició, al recolzar a l'Ajuntament de Barcelona una proposició amb contingut de declaració institucional que advoca per permetre que el Congrés obri una comissió d'investigació sobre els negocis del Rei emèrit. Aquesta iniciativa també reclama a la cambra baixa revisar l'aforament de la família reial.





Aquest canvi arriba després que el president de Govern, Pedro Sánchez, admetés la setmana passada que considera "inquietants i pertorbadores" les informacions relatives als presumptes negocis del rei Joan Carles, i es mostrés partidari d'afrontar un canvi en la Constitució per limitar la inviolabilitat del monarca, recalcant que no ha d'haver espai per a la impunitat.