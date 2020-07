El Rei defensa la llibertat de premsa ja que "aporta oxigen a la democràcia"

El Rei Felip VI ha defensat la llibertat de premsa i la tasca que estan fent els mitjans de comunicació durant la pandèmia, sobretot per l'esforç d'adaptació que han hagut de fer els periodistes per la imposició del teletreball.









El monarca ha aprofitat la seva presència en el lliurament dels premis de periodisme Mariano de Cavia, Luca de Tena i Mingote per referir-se als mitjans de comunicació dient que "el periodisme no és un ofici més. La llibertat de premsa aporta un oxigen que vivifica les democràcies ".





Felip VI ha destacat en el discurs previ al lliurament de premis, que en aquesta edició han recollit Arturo Pérez Reverte, Maruja Torres i Dani Duch, que els periodistes han seguit sent "la consciència crítica d'una societat diversa i plural, característica fonamental del periodisme exercit en llibertat i democràcia ".





Igualment ha elogiat el procés cap a la transformació digital dut a terme per les empreses periodístiques, va destacar que malgrat els enormes canvis que s'han experimentat "han aconseguit arribar a audiències extraordinàries", el que ha permès que la informació no hagi deixat d'arribar a els ciutadans fins i tot en els moments més durs de la pandèmia. "Per això el seu treball sempre és valuós, però encara més en aquestes circumstàncies difícils per a tota la societat", ha afegit.





També ha aprofitat el moment per elogiar el treball que han desenvolupat els sanitaris enmig de la crisi de la pandèmia. "Els sanitaris han donat la imatge d'una enorme tasca exemplar i solidària. Encapçalen una llarga llista d'empleats públics i ciutadans que mereixen tot el nostre respecte, gratitud i admiració ".