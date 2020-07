El PP català, contrari a formar coalició electoral amb Ciutadans

La possible coalició electoral entre el PP i Ciutadans està sent molt qüestionada des de les files dels populars catalans. El líder de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández, així ho ha fet saber al president del partit, Pablo Casado, i a la resta dels barons populars.





Entre els arguments que Fernández ha exposat davant els líders del partit ha estat que les últimes decisions del partit que dirigeix Inés Arrimadas apropant-se a les tesis de l'PSOE poden contribuir a crear confusió en les files dels votants catalans.





A això s'afegeix el mal resultat electoral obtingut per la coalició que es va posar en marxa per a les eleccions al País Basc, en què la candidatura encapçalada per Carlos Iturgaiz ha perdut suport entre els electors.





Les tesis de Fernández han trobat un aliat incondicional en Alberto Núñez Feijóo, gran vencedor en les eleccions gallegues i una de les veus més clares i respectades dins el partit. Feijóo ja es va oposar en el seu dia a l'intent de Pablo Casado de formar una coalició amb Ciutadans a Galícia i la seva aposta li ha donat un resultat excel·lent. Tot el contrari que al País Basc, on Casado va destituir al president del partit, Alfonso Alonso, per negar-se a la coalició i posar al seu lloc a Carlos Iturgaiz, en una aposta que ha estat clarament perdedora.





De moment, no hi ha cap decisió presa al respecte i des de la direcció nacional de el partit es prefereix esperar a escoltar el que han de dir des de Ciutadans.





No obstant això, des de la formació taronja es té clar que en el cas de Catalunya ells van ser el partit més votat en les passades eleccions autonòmiques i volen fer valer aquesta posició de força per encapçalar la hipotètica coalició, extrem que des del PP no contemplen.





DEBAT SOBRE LA MODERACIÓ

La victòria rotunda a les gallegues de el 12 de juliol d'Alberto Núñez Feijóo, amb un to moderat i un discurs focalitzat en la gestió, ha ressuscitat de nou el debat intern sobre la moderació i la centralitat, premisses que han defensat aquests dies públicament diversos barons territorials i càrrecs del partit com a pauta per arribar al Palau de la Moncloa.





A la seva arribada al Comitè Executiu Feijóo ha reivindicat un PP centrat i temperat per deixar fora de Congrés al populsimo, com ha passat a Galícia. També l'andalús Juan Manuel Moreno ha dit que el partit ha de tenir "sempre un peu al centre" i una àmplia base social perquè aquesta "és la fórmula d'èxit".





Casat els ha respost després -davant el Comitè Executiu- que ningú ha de portar el seu partit a la moderació perquè el partit sempre ha estat en ella, i ha defensat un "projecte nacional de llarg abast" que aglutini "quants més, millor ".





Alguns dels assistents han posat èmfasi que aquest to pot ser diferent quan s'està en l'oposició a quan s'està al Govern. De fet, prèviament a la reunió del Comitè Executiu, a porta tancada, Cayetana Álvarez de Toledo ha reivindicat la tasca d'oposició de PP i ha subratllat que el PP no pot deixar de denunciar el que està fent malament la coalició de PSOE i Unides Podem .





Després, en declaracions ja davant els mitjans, la portaveu del partit ha ressaltat que la moderació no és un "projecte polític", com no ho és la radicalicad, i ha recalcat que el "veritable desafiament" que té el Partit Popular "no és de formes sinó de fons "perquè hi ha un" veritable risc d'un canvi de majoria social a Espanya ".