Una associació benèfica llança un dispositiu per demostrar ràpidament la immunitat enfront del coronavirus

La telemedicina i la implementació de les noves tecnologies en la vida quotidiana han enfortit les estratègies per controlar la propagació de l'COVID-19 i, en conseqüència, disminuir el nombre de contagis. La popularització de menús QR en els restaurants i l'increment de chatbots a les pàgines públiques i hospitalàries són tan sols dos exemples.





El mateix podria dir-se del seguiment de contactes que es porta a terme en països com el Japó i Suècia, o dels mètodes de pagament contactless. Cada dia són més les iniciatives tecnològiques que es creen per protegir la humanitat i disminuir l'impacte d'una segona onada, com la desenvolupada per l'associació benèfica SoyCovidFree.





La importància de demostrar l'estat de salut a l'instant

SoyCovidFree busca ajudar els ciutadans a adaptar-se a la nova normalitat després dels últims mesos d'estat d'alarma. La idea és reduir les restriccions de mobilitat amb un dispositiu portàtil i fàcil d'utilitzar que permetrà que qualsevol pugui demostrar a l'instant el seu grau d'immunitat enfront de virus.





Es tracta d'una sèrie de polseres, clauers i targetes amb un codi QR que mostra les dades personals de l'ciutadà i els resultats del seu test d'anticossos o, si no, l'alta mèdica emesa per un centre hospitalari. La portabilitat d'aquests nous accessoris els facilitarà les tasques de protecció i de prevenció a diversos sectors, com a establiments d'hostaleria i restauració, aeroports, botigues, museus i sales d'espectacles.





Els centres de treball i les institucions públiques també podran beneficiar-se del seu ús, ja que els permetria acreditar la immunitat dels seus empleats davant el COVID-19, cuidar els seus treballadors i donar-li major seguretat als clients i usuaris.





Una proposta solidària que busca donar suport als més vulnerables

Els accessoris QR desenvolupats per SoyCovidFree s'han llançat a l'mercat en diferents formats, incloent opcions per a nens. El seu preu assequible té dos objectius. El primer, que la major quantitat de persones pugui accedir-hi per evitar un nou brot, i el segon, reunir donacions per a les entitats benèfiques que estiguin en la primera línia de lluita contra la COVID-19 o els seus devastadores conseqüències.





Els projectes elegibles són de caràcter social -és a dir, aquells que atenen les necessitats de les famílies més vulnerables d'innovació tecnològica o de prevenció. Cada donant podrà escollir el projecte de la seva preferència a l'hora de demanar l'accessori QR a través de la botiga en línia de l'associació.