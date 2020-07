"De mentides i franquistes": el multimilionari empresari Coslada va ser comissari polític, Elena Francis era un home i darrere d'una història de martiri es va poder amagar un cas de pederàstia

"L'associació entre l'activitat política i la mentida té una sòlida base" afirma amb rotunditat el catedràtic de la Universitat d'Alacant Juan A Ríos Carratalá en el seu llibre "De mentides i franquistes" (Renaixement), i afegeix que "la mentida és consubstancial amb la política, a l'igual que el cinisme, encara que es conrea de manera radicalment diferent si el mentider es faixa al cos a cos o roman en la penombra dels despatxos ". Amb aquests pressupostos analitza una sèrie de personatges de l'etapa franquista que considera paradigmàtics de la forma en què el règim va utilitzar la mentida com a eina política.









Séame permès, com coetani d'aquella etapa històrica, comentar concretament alguns dels casos sobre els quals escriu Ríos Carratalá que vaig conèixer o vaig viure personalment. Per exemple, durant la meva infància vaig presenciar al col·legi de Sant Ignasi, que els jesuïtes tenen al barri barceloní de Sarrià, l'exaltació del martiri de la nena Josefina Vilaseca, que va morir a conseqüència de les ferides rebudes en l'intent de violació ocorregut en una masia rural. Va ser exaltada, com l'autor recorda, com la "Maria Goretti catalana". Doncs bé, en opinió de Rius "el que ha passat a prop de Manresa aviat es va magnificar i, sobretot, es va manipular a consciència per part d'uns guionistes amb sotana" als quals acusa de "la reescriptura d'alguns fets i antecedents ... (i) de la invenció de diverses circumstàncies, sense por al que inversemblant, per culpa del desmesura ". Però el pitjor de tot és l'acusació explícita que aquesta manipulació va servir per encobrir el delicte de pederàstia que hauria comès el rector d'Horta d'Avinyó amb la nena Vilaseca abans que aquesta fos agredida per aquell a què es va acusar d'haver-li causat la mort .





Després, durant molts anys com a periodista d'espectacles, vaig tenir una relació força estreta amb el longeu i famós empresari Matías Colsada, a què Rius qualifica de "mal tipus", "mal educat" i garrepa i acusa, en aquest cas no sense fonament, de signar com a autor obres que no eren seves -amb prou feines sabia llegir i escriure, i de no cotitzar pels seus artistes a la Seguretat Social. "L'empresari va aixecar un imperi del no-res, mai va aparentar tenir problemes de consciència i devia pensar que el seu regnat en el món de l'espectacle seria etern gràcies a una salut de ferro o a la presència d'alguna autoritat tan divina com sobornable". I, el més excitant, revela que Colsada, que va tenir una excel·lent relació amb les autoritats franquistes, va aconseguir ser multimilionari i va morir sense testar, deixant als seus hereus un gegantesc embolic successori que ha trigat molts anys a resoldre, resulta que havia estat, durant la guerra civil 'comissari polític! Una cosa que no deixa de ser sorprenent si tenim en compte que aquest tipus de vetlladors de la moral revolucionària solien ser persones amb una certa, fins i tot de vegades amb una gran, cultura, el que no va ser el cas.





Quan vaig entrar a treballar a Ràdio Nacional d'Espanya em vaig trobar assegut com a veí de la meva taula de redacció a Juan Soto Viñolo, espavilat periodista, conspicu crític taurí i respectat especialista en cançó espanyola, que arrodonia el seu sou de redactor escrivint com "negre" els guions del consultori femení d'Elena Francis. No va ser l'únic que ho va fer, perquè aquest espai radiofònic va durar molts anys, però sí el darrer de tots i el que, quan va acabar aquesta tasca, va revelar el paper que havia exercit, per a disgust dels Laboratoris Francis i fins i tot de Rius, que creu es va atribuir un excessiu protagonisme perquè va deixar de banda a altres "negres" que van participar d'aquest mateix treball.





I, en fi, molts anys després que finalitzés la seva activitat política, vaig conèixer el mític antic alcalde de Benidorm, Pere Saragossa, a qual s'adjudica el mèrit d'haver aconseguit de Franco l'autorització per a l'ús del biquini a les platges del seu poble , sortejant així l'enemiga, i fins i tot l'intent d'excomunió, de l'autoritat religiosa. "Home culte, llegit i coneixedor dels efectes del pas de el temps, l'exalcalde va saber esperar per construir a poc a poc la història de la seva visita a Franco amb l'objectiu que el biquini fora permès a les platges de Benidorm", tot i que posa en dubte, amb raó, la llegenda del seu viatge precipitat en Vespa fins Pardo a la recerca de l'anuència del generalíssim. Cal dir que, en aquest cas, el dinàmic edil alacantí surt ben parat del judici sever de Ríos Carratalá qui diu que "Pedro Zaragoza, al llarg del seu mandat, va protagonitzar diverses iniciatives brillants i oportunes per promocionar Benidorm com a destinació turística".