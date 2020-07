El Govern revisarà els delictes d'injúries a la Corona, segons ha comunicat a l'ONU

El Govern ha comunicat a el Consell de Drets Humans de l'ONU que pretén "portar a terme una revisió dels delictes d'injúries a la Corona", i també dels delictes contra els sentiments religiosos recollits en el Codi Penal.









Així consta en les respostes i observacions de l'Executiu en relació amb l'examen periòdic universal (EPU) a què Espanya es va sotmetre el passat mes de gener a Ginebra. El Consell de Drets Humans ha aprovat aquest dijous l'informe relatiu a aquest examen, que inclou els comentaris enviats pel Govern respecte a les 275 recomanacions formulades per altres països.





En aquests comentaris consta que Espanya "accepta" una recomanació de Bèlgica de "garantir la llibertat d'expressió i opinió revisant el Codi Penal per assegurar que les seves delictes estan alineats amb definicions reconegudes internacionalment".





En la seva explicació, el Govern precisa que la seva intenció és revisar el delicte d'injúries a la Corona i el delicte contra els sentiments religiosos. També Canadà va emetre una recomanació similar.





En canvi, el Govern no ha acceptat una recomanació de Luxemburg de descriminalitzar el delicte d'injúries en general, argumentant que "el delicte d'injúries a les institucions de l'Estat està restringint pels tribunals".





A més, acceptant una altra recomanació -en aquest cas de Ghana- que demana a Espanya assegurar la llibertat d'expressió, l'Executiu explica que "el delicte d'injúries a les institucions de l'Estat està restringint pels tribunals".





El fet és que, recentment, l'Audiència Nacional ha assumit el criteri de el Tribunal Europeu de Drets Humans i ja en 2018 va arxivar una denúncia per cremar fotos el Rei argumentant que s'emmarcava en la llibertat d'expressió.





El Govern explica, sobre aquest punt, que a Espanya gairebé no hi ha normes sobre la llibertat d'expressió perquè aquesta "es reforça si l'Estat renuncia a regular-la". Sí es regula, explica en resposta a la posició de Ghana, el dret de rectificació dels particulars i "la responsabilitat penal quan una notícia diu que algú ha comès un delicte i no és cert, o quan es menyscaba greument la seva reputació".





En conjunt, el Govern ha acceptat totalment 252 de les recomanacions rebudes, un 91 per cent del total, segons ha explicat aquest dijous l'ambaixador espanyol davant les institucions de l'ONU a Ginebra, Cristóbal González-Aller.





S'accepten les recomanacions amb les que el Govern està d'acord i considera que pot posar en pràctica, o aquelles que, al seu judici, ja s'estan complint o estan en curs i no necessiten mesures addicionals.





"DIÀLEG CONSTRUCTIU" AMB CATALUNYA

En aquest sentit, el Govern accepta la recomanació de Veneçuela de "iniciar un diàleg constructiu amb el poble català i les seves institucions" amb l'argument que ja "manté un diàleg fluid i constructiu amb les institucions de totes les comunitats autònomes en les conferències sectorials "altres instruments bilaterals de cooperació".





Sobre Catalunya, detalla que al febrer de 2020 es va crear "un nou espai de trobada" a través de la "Taula de diàleg, negociació i acord" entre els dos governs i la Comissió Bilateral de Cooperació Generalitat-Estat "amb la finalitat de buscar solucions en el marc de la Constitució i de la llei ". Veneçuela va ser l'únic país que, durant el 'examen' de gener, va plantejar la qüestió de Catalunya.





Pel que fa a la Llei de Seguretat Ciutadana, que va ser objecte de nombroses preguntes quan Espanya es va sotmetre a l'examen al gener, el Govern aclareix, per exemple, que no està entre les seves potestats il·legalitzar associacions o organitzacions polítiques, cosa que només es pot fer per decisió judicial.





En resposta a Canadà, explica algunes de les infraccions que tipifica "a l'espera que, mitjançant l'oportuna reforma legal que haurà de ser tramitada i aprovada pel Poder Legislatiu, se li incorporin les modificacions necessàries".





D'altra banda, el Govern accepta només parcialment 13 recomanacions, amb les que està d'acord en termes generals però no pot aplicar totalment, ja sigui perquè dissenteix sobre la manera de dur-les a terme o perquè hi ha factors d'ordre jurídic, pressupostari o constitucional, segons ha explicat l'ambaixador.





Finalment, Espanya pren nota de 10 recomanacions, les que no es pot comprometre a aplicar en aquesta fase, o amb el contingut o principis que les inspiren no està d'acord.

L'ambaixador ha conclòs la seva intervenció afirmant que el resultat de l'examen és "altament positiu" per a Espanya. "Vull assegurar-los que som molt conscients que hem de seguir treballant per garantir el gaudi dels drets humans per tots i per fer front als reptes futurs de manera que no deixem a ningú enrere", ha afegit.