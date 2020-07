Segons un estudi l'actual sistema de pensions té data de caducitat

Segons Joan Carles Higueras, membre de l'escola de negocis EAE i autor de l'estudi "La jubilació del nostre sistema de pensions l'actual sistema de pensions" té data de caducitat, no és sostenible i no permetrà oferir pensions suficients i dignes per als jubilats que estan per arribar ".





















Tot això ho afirma en la base de que es calcula que al llarg del 2020 hi haurà una caiguda important en les cotitzacions socials a causa de el menor nombre d'afiliacions ia la reducció en les cotitzacions dels més de 3,5 milions de treballadors afectats pels ERTO .





Segons EAE, s'estima que el dèficit de la Seguretat per a aquest 2020 serà de l'-5% i de l'-3,1% sobre el PIB el 2021, en el millor dels escenaris, i de l'-6,1% i -3, 9%, respectivament, en el cas més advers. Per a l'autor la Seguretat Social afronta 2020 amb un dèficit estructural que és possible que augmenti donada la desacceleració econòmica prevista.





"A curt termini, l'única alternativa realista és seguir endeutant amb l'Estat fins que es dugui a terme una reforma integral de sistema de la Seguretat Social", ha assegurat.









A la fi de 2019 hi havia 9.801.000 de pensions i 8.897.000 de pensionistes, amb una taxa mitjana de creació anual de l'1,1, el que implica un augment en cadascun dels conceptes superior als 100.000 anuals.





Segons aquest informe actualment hi ha a Espanya a tres persones en edat de jubilació per cada 10 en edat de treballar, mentre que el 2050 hi haurà un jubilat per 1,72 persones en edat de treballar.