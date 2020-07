Foment del Treball apel·la a la responsabilitat i demana a la Generalitat que reforci mesures

Foment del Treball ha demanat a la Generalitat que reforci les mesures de detecció i de seguiment dels casos de coronavirus i ha apel·lat a la responsabilitat de la ciutadania per evitar més contagis.









En un comunicat aquest divendres, la patronal catalana ha sostingut que a Catalunya hi ha les eines de prevenció -com màscares, epis i gel hidroalcohólico- que faciliten que es puguin adoptar mesures "més afinades" de contenció, que permeten que la lluita sigui més eficaç i que les restriccions siguin menys nocives per a l'economia.





"És imprescindible respectar les disposicions sobre l'ús de la màscara, la higiene de les mans i la distància de seguretat", ha destacat Foment de l'Treball.





La patronal considera que aquestes mesures s'hauran de mantenir durant un temps perquè, ha assegurat, la lluita contra la pandèmia no ha acabat i persistirà mentre no hi hagi una medicació específica i una vacuna.





Per aquest motiu, considera que les administracions haurien de ser "ferms" i aplicar mesures correctives davant els casos puntuals que no respectin les disposicions preventives més bàsiques i imprescindibles.