Podemos i Vox coincideixen a l'hora de qüestionar la tasca de la premsa

Hi ha una cosa que els dos partits més separats ideològicament de Congrés dels Diputats comparteixen sense rubor. Són les crítiques que fan quan els mitjans de comunicació publiquen informacions que no els agraden, no els fan gràcia o, simplement, descobreixen les seves vergonyes.









L'última Proposta de Llei presentada per Vox al Congrés per regular la verificació de les informacions pretén, en el fons, establir mètodes de censura que permetin prohibir la publicació de determinades notícies que no siguin de l'agradi de tot el món.





La idea no està molt lluny de la que en el seu dia va deixar caure Pablo Iglesias quan va llançar un atac furibund als mitjans de comunicació privats en una teòrica defensa de la llibertat d'informació. Segons l'ara vicepresident de Govern, la informació és un dret i si es mercantilitza i es privatitza deixa de ser-ho, de manera que la simple existència dels mitjans de comunicació privats és un atac a la llibertat d'expressió.





Els dos partits pretenen un control de la informació fins i tot anterior al fet que aquesta es publiqui. Exemple d'això és la prohibició de Vox que determinats mitjans crítics amb els seus postulats tinguin lliure accés als seus mítings. O que des Podem es qüestions la imparcialitat de determinats mitjans privats mentre es afavoreixen i donen suport altres, també privats, que defensen les seves propostes.





Tots dos partits són partidaris de l'ús de les xarxes socials per llançar durs atacs contra els periodistes quan es publiquen informacions que, sent certes, no els agraden. Es tracta d'intents de desacreditar la tasca dels professionals sense cap rubor.