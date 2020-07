La policia foral de Navarra investiga quedades de contagiats de Covid-19

La Policia Foral de Navarra ha obert una investigació per identificar els responsables de les convocatòries d'infectats per Covid-19 promogudes per xarxes socials, el que pot provocar contagis massius.









Agents de el Grup de Delictes Informàtics de l'Àrea d'Investigació Criminal de la Policia Foral ha iniciat una investigació a l'objecte de determinar la responsabilitat penal per un delicte contra la salut pública.





Segons ha informat la Policia Foral en un comunicat, les indagacions se centren en persones que, a través de les xarxes socials, estan promovent concentracions d'infectats pel Covid-19.





En particular, s'ha localitzat la convocatòria d'un partit de futbol de infectat s contra no infectats. Segons la convocatòria, la trobada se celebraria el proper dilluns dia 20 al barri de Mendillorri de Pamplona.





La Policia Foral ha sol·licitat el compliment de la normativa aprovada per les autoritats sanitàries i ha apel·lat a la responsabilitat individual de totes les persones.