El primer ministre holandès, Mark Rutte, s'ha convertit en el "dolent" de la cimera europea

Les reclamacions del primer ministre holandès de condicionar les ajudes econòmiques a les reformes en els països de sud i de respecte als principis democràtics en els de l'est, s'han convertit en el principal obstacle perquè els Vint puguin arribar a un pacte sobre els pressupostos comunitaris i sobre el paquet d'ajudes per superar la crisi causada per la pandèmia de la Covid-19.









Mark Rutte justifica així la seva oposició a donar diners sense condicions de la següent manera: "Ens adonem que hi ha problemes importants en el Sud i volem ajudar-los també, però volem que el Sud implementi les reformes necessàries. Com va fer Holanda".





Els líders europeus porten reunits des de divendres al matí intentant arribar a un acord i Rutte no creu estar "aïllat" en les seves posicions, encara que el primer ministre hongarès, Víctor Orban, l'acusa de ser responsable de l'bloqueig per les seves reclamacions de tenir en compte també l'actitud de països com Hongria i Polònia, als quals s'acusa d'ignorar certs principis democràtics, a l'hora de repartir les subvencions.





El primer ministre holandès, però, culpa als líders d'Alemanya, Angela Merkel, i França, Emmanuel Macron, de "vessar de comprensió cap a tot el món", i ha assenyalat que seria possible arribar a un tracte, fins i tot pel que fa a la mida del paquet d'ajudes, però ha subratllat que "hi ha problemes" per tancar tot el paquet de l'acord.





ELS LÍDERS EUROPEUS ENTREN EN EL QUART DIA DE NEGOCIACIONS

Els caps d'Estat i de Govern de la UE han acabat sense acord la tercera jornada de negociacions sobre el fons de recuperació i el pressupost comunitari i es tornaran a reunir aquest dilluns a partir de les 16.00 hores en el qual serà el quart dia seguit de converses.





Tot just set minuts ha durat la reunió conjunta que han mantingut els líders després d'hores de converses bilaterals durant la nit. El president de el Consell europeu, Charles Michel, va convocar als Vint a les 5.45 hores, però el seu equip anunciava la fi de la sessió a les 5.52.





La cimera ha quedat suspesa llavors fins a les 16.00 hores, moment en què començarà oficialment la quarta jornada d'unes negociacions que van estar a punt de descarrilar durant el sopar d'aquest diumenge, quan un grup majoritari de socis va recriminar l'actitud dels països de nord (Països Baixos, Dinamarca, Suècia, Àustria i Finlàndia).





En un moviment coordinat, diverses delegacions nacionals van acusar a l'Haia i Viena d ' "instrumentalitzar" la negociació sobre el fons europeu per a bloquejar qualsevol possible avenç.





Michel va reprendre llavors la idea de crear un fons de 750.000 milions en què 400.000 milions fossin distribuïts als països en forma de transferències directes i la resta foren crèdits. Aquesta idea, però, segueix sense agradar als anomenats 'frugals', mentre que la resta defensa que un nivell menor de subvencions a fons perdut no tindria un impacte econòmic suficient.





Les converses es van dirigir llavors a una solució intermèdia entre l'última oferta dels països de nord per la part de subsidis (350.000 milions) i la xifra que Michel ha posat sobre la taula (400.000 milions).





Així les coses, els caps d'Estat i de Govern intentaran desbloquejar la negociació aquesta tarda, quan i comptaran amb un nou esborrany de compromís preparat pel president de el Consell europeu.