ERC guanyaria les eleccions catalanes per davant de JxCat i Vox entraria al Parlament, segons una enquesta de l'Gesop

ERC guanyaria les eleccions catalanes amb 34-35 escons, per davant de JxCat (29-30), i seguits de PSC (25-26), Cs (15-16), Catalunya A Comú (9-10), la CUP ( 7-8) i el PP (7-8), mentre que Vox entraria per primera vegada al Parlament amb entre 5 i 6 escons.









Així ho assenyala una enquesta de Gesop publicada per 'El Periódico', que preveu que els partits independentistes segueixin tenint majoria absoluta al Parlament, amb una forquilla que va dels 70 als 73 diputats.





Cs, PSC, PP passarien dels 57 diputats actuals a acumular entre 47 i 50 escons, mentre que ERC podria seguir governant amb JxCat, amb l'ajuda de la CUP o els comuns, o mitjançant un tripartit amb el PSC i CatECP.





Comparat amb les autonòmiques de 2017, ERC aconseguiria dos o tres diputats més, Cs es deixa entre 20 i 21, JxCat baixaria entre quatre o cinc, el PSC pujaria vuit o nou, Catalunya al Comú pujaria entre un o dos, i la CUP i el PP passarien dels seus quatre actuals a set o vuit diputats.

L'enquesta augura per a ERC el 22,5% dels vots i per JxCat el 19,3%, per davant de PSC, que acumularia el 17,9% dels sufragis, seguits de Cs (11,9%), CatECP ( 7,9%), PP (6,1%), CUP (5,4%) i Vox (5,4%).





La suma de tots els partits independentistes no aconseguiria el 50% dels vots, ja que els vots d'ERC (22,5%), JxCat (19,3%) i la CUP (5,4%) sumarien el 47,2 %.