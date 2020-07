Guerra interna a la CCMA entre ERC i JXC per la marxa de Mònica Terribas de Catràdio

La lluita pel control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), òrgan de què depenen els dos principals mitjans de comunicació públics catalans, TV3 i Catalunya Ràdio, s'intensifica. En aquesta ocasió, l'enfrontament ha estat provocat per la repentina marxa de la presentadora del programa Els Matins de Catalunya Ràdio, Mònica Terribas, que fa uns dies va anunciar per sorpresa la seva adéu a l'emissora.









Per això, la vicepresidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Núria Llorach ha proposat el cessament de director de l'emissora de ràdio pública catalana, Saül Gordillo. Les explicacions que aquest ha ofert a la reunió extraordinària que el consell de govern de la corporació ha celebrat no han convençut la vicepresidenta, que ha exigit la destitució de Gordillo per pèrdua de confiança.





Llorach ha argumentat que la marxa de Mònica Terribas i les explicacions que va oferir a l'audiència posen en evidència la falta d'implicació de l'actual director, pròxim a ERC, per mantenir en antena el format d'un programa que acull el 70% de total de l'audiencia de l'emissora.





No obstant això, la proposta no ha aconseguit convèncer la resta dels membres que formen el consell de govern de la corporació de la responsabilitat de Gordillo a la renúncia de Terribas, pel que la seva proposta ha estat rebutjada al no aconseguir la majoria qualificada dels dos terços dels vots.





Algunes de les frases de Terribas durant el seu discurs de comiat en ple programa han aixecat butllofes i són una mostra de les diferències sobre com haurien de conduir-se l'emissora. La presentadora va dir que deixava el programa ja que "crec que els engranatges d'aquesta maquinària no es poden permetre cap grinyol, i ara grinyolen. Espero que trobin una altra enginyera que sàpiga fer funcionar aquesta maquinària com ells volen".