La Fiscalia manté obertes diligències contra 11 residències de gent gran de Barcelona

La Fiscalia de Barcelona manté oberta diligències penals contra onze residències de gent gran per la gestió que van fer els seus responsables durant els mesos més durs de la pandèmia.









Tot i que en total la Fiscalia ha obert 28 diligències contra altres tantes residències des que es van iniciar les investigacions, en l'actualitat manté en marxa solament onze. De les altres 17 que ja no hi són en mans de la Fiscalia, algunes ja estan sent judicialitzades, bé per que han estat agrupades en una sola denúncia, bé per que han estat derivades a la via civil o bé per que en algun cas la causa ha estat arxivada al no haver trobat indicis de delicte.





Cal tenir en compte, a més, que l'àrea d'actuació de la Fiscalia de Barcelona no inclou poblacions com Sabadell, Terrassa, Granollers, Mataró i Vilanova i la Geltrú, que pertanyen a una altra zona judicial.





Pel que fa a diligències preprocessals civils -quan no hi ha indicis delictius, però necessiten control institucional- s'ha incoat un sol però amb 16 peces separades, una per cada residència afectada.