Els sanitaris poden patir problemes de salut mental derivats de la pandèmia

La Unitat de Salut Mental de l'Hospital Universitari Verge Macarena ha elaborat un estudi pioner sobre les conseqüències negatives que l'elevada càrrega de treball i estrès, derivats de l'actual pandèmia de Covid-19, està tenint en la salut mental dels professionals sanitaris.









El treball, publicat al juliol a la revista mèdica internacional 'General Hospital Psychiatry', conclou que el personal assistencial sotmès a aquesta situació sanitària, té més risc de desenvolupar no només ansietat, depressió, insomni o trastorns d'estrès posttraumàtic, sinó també experiències psicòtiques transitòries.









Isabel de Burgos i María José Valdés, ambdues mèdiques internes residents, així com Álvaro López, facultatiu especialista en Psiquiatria, han estat els autors d'aquest nou estudi.





En un comunicat, el centre hospitalari assenyala que el deteriorament que susciten aquestes patologies en la qualitat de vida de les persones, impliquen una adequada atenció així com un seguiment especialitzat. És per això, que la Unitat de Salut Mental de el centre sanitari sevillà ha implementat iniciatives de suport psicològic per reduir la càrrega emocional amb el personal sanitari i minimitzar el risc de patir diferents tipus de trastorns mentals.





"La innovació és un dels principals elements a desenvolupar en el camp de la medicina per fer front als desafiaments futurs", afegeix. En aquest sentit, la Unitat de Salut Mental del Macarena destaca per una elevada producció científica que ha donat lloc a la publicació recent d'articles relacionats amb trastorns psicòtics, depressius resistents o sobre conducta suïcida, en revistes de calat internacional com 'The British Journal of Psychiatry ',' Schizophrenia Research ',' Acta Psychiatrica Scandinavica ',' Current Psychiatry Reports 'o' Suicide and Life-Threatening Behavior '.