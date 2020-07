Els grafiters ataquen més de 85% dels vagons de Rodalies de Renfe

Les actuacions dels grafiters als trens de Rodalies de Renfe en els sis primers mesos de l'any li han costat a la companyia més de dos milions d'euros.









En aquest període de temps, els actes vandàlics protagonitzats pels grafiters han assolit la xifra de més de 500 actuacions en el sertvicio de Rodalies. Això ha provocat molèsties als usuaris, desperfectes en el material i, en alguna ocasió, fins i tot s'ha posat en perill la seguretat de l'passatge.





També s'han produït atacs dels grafiters als responsables de seguretat (com es pot veure en el següent vídeo) dels combois o de les instal·lacions a les que accedeixen, arribant a produir-se situacions de seriós perill pel llançament d'objectes contundents contra els treballadors de l'empresa.

















Segons els càlculs fets per la companyia, el s vagons que han estat pintats pels grafiters han ascendit a 230, el 85% de l'total de la flota. Això implica que els vehicles han de ser retirats temporalment de la circulació mentre es reparen els danys ocasionats.

ANGOIXA I RETARDS

Els efectes de l'actuació dels grafieros, denuncien des de la pròpia empresa, van des dels retards en els combois, amb el consegüent perjudici per als passatgers, com les situacions en què aquests pateixen angoixa, les que es produeixen inseguretat quan els grafiters fan servir els aparells d'alarma per provocar que el tren s'aturi.





També es produeixen situacions delicades en què els responsables dels atacs responen amb agressivitat quan se'ls crida l'atenció per la seva forma d'actuar.





Renfe assegura que ha interposat més de 500 denúncies davant els òrgans competents per intentar acabar amb aquest tipus de situacions.





L'última actuació dels grafiters va ser fa uns dies quan van obligar a aturar-se a un tren a l'estació de Gavà , van pintar el vidre frontal de la cabina de l'conductor evitant que pogués continuar amb el trajecte, el que va obligar a baixar a el passatge i que esperés a el següent tren mentre això comboi es dirigia a cotxeres per a ser reparat.