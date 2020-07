Els experts creuen que els contagis a Barcelona poden duplicar-se en pocs dies

Els casos de Covid-19 a Barcelona, que en els últims dies ha superat els 50 casos per cada 100.000 habitants, no deixen d'augmentar. A partir d'aquestes xifres, els experts parlen de transmissió comunitària i ja no de brots, una mica més complicat. Barcelona és la primera gran ciutat espanyola en arribar a aquest punt, i la portaveu del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, María José Serra, explicava dilluns que això els "preocupa perquè és una ciutat node de comunicacions" i "no és el mateix un brot en segons quins províncies que a Barcelona".









"Després dels 50 casos per 100.000 habitants ja no cap frenar, tan sols mitigar. La dada ja és de per si un criteri per al confinament, però és que la previsió és que es dupliqui. D'aquí a 10 dies el previsible és tenir 100 casos per 100.000 habitants si no es prenen mesures contundents ", explica Vicente Soriano, especialista en infeccioses i director del Centre Mèdic de UNIR a El Confidencial Digital. A més, Soriano creu que possiblement l'augment dràstic de casos a Barcelona es deu a l'obertura, també ràpida, de la ciutat a nivell econòmic i social.





El confinament local és la millor opció

Els experts consideren que el confinament local és la millor opció, tant per a Barcelona com per a altres ciutats. L'especialista en malalties infeccioses Oriol Mitjà explicava la matinada de diumenge passat al programa FAQS de TV3 que "el microconfinament quirúrgic ha de fer-se ja". L'especialista va explicar que el millor seria confinar per zones. Per exemple, si un barri de Barcelona té índexs molt alts de població amb coronavirus, podria confinar durant uns dies mentre la resta de la ciutat pot continuar amb el seu dia a dia.





A més, els experts també demanen des de fa setmanes més test per a poder saber quanta gent està infectada i per poder rastrejar als contactes de cada persona eficaçment.





El secretari general de Metges de Catalunya, Josep M. Puig, declara al Confidencial Digital que

"Cal optar per tancar l'oci o les activitats socials però amb sistemes de compensació perquè ningú faci fallida. Però cal actuar, perquè aquesta segona onada arriba a uns hospitals en calma tensa però a una atenció primària, al menys a Catalunya, molt minvada després de la pandèmia".





A més, Puig denuncia el diari digital que el sistema de salut a Catalunya, després de les retallades de 2010, no està en bones condicions: "hi ha factors estructurals que han contribuït a aquesta explosió a Catalunya i Barcelona. La sobrecàrrega de treball, la manca de tecnologia, el maltractament als professionals són pecats que ara estem pagant i que se sumen a la manca de previsió. perquè els temporers porten anys venint a recollir la fruita, hi va haver temps per organitzar el seu aïllament o la mediació amb ells, que òbviament tenen una altra cultura i vénen a treballar, de manera que no van a reconèixer si es posen malalts ", explica.





Fallada a tres nivells

Segons explica al mitjà digital el professor de la UOC i genetista Salvador Macip, "els rebrots eren esperables i el risc més elevat era a les grans ciutats. Però no obstant això, amb les dades ara es veu que la situació és crítica perquè hi ha tres coses que no s'han fet com haurien. no s'han fet suficients test a la població, ni prou ràpid, falten rastrejadors i tampoc s'estan prenent a temps les decisions per confinar població de les zones més afectades. a Barcelona s'ha fallat als tres nivells ".





El genetista adverteix al Confidencial Digital que "la situació no és dramàtica però pot ser-ho aviat si no es treballa ràpid", i explica que això ha de servir d'exemple per a altres grans ciutats espanyoles, com Madrid.





Els experts també adverteixen que pot ser que Barcelona estigui fent més test i per tant tingui més positius que altres grans ciutats de país, i assenyalen que hauria d'haver un sistema igual en totes les ciutats per poder identificar com està la situació en cada moment.