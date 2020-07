Tot i la pandèmia, Naturgy obté un benefici de 334 milions el primer semestre

Naturgy va obtenir un benefici net de 334 milions d'euros en el primer semestre del l'any, cosa que representa una caiguda del 43,6% respecte a el mateix període del l'exercici passat, ha informat la companyia, que va anunciar que en l'últim trimestre d'aquest any actualitzarà el seu pla estratègic a 2022 per donar "un impuls" a la transformació de el grup.













Els resultats del primer semestre de l'energètica es van veure impactats per la pandèmia del Covid-19, que ha provocat en aquest període una forta caiguda de la demanda -amb un descens a Espanya de mitjana d'un 8,5% en l'electricitat i de l' 9,7% de gas en el període pel que fa a l'any anterior-, amb un deteriorament en els preus, així com per la depreciació de divises a Llatinoamèrica.





El resultat brut d'explotació (Ebitda) de el grup presidit per Francisco Reynés a finals de juny es va situar en 1.870 milions d'euros, un 14,1% menys.





Excloent els elements no recurrents, el benefici net ordinari de Naturgy va ascendir a 490 milions d'euros, un 30,3% menys, mentre que el seu Ebitda ordinari va arribar als 2.037 milions d'euros a tancament del primer semestre, un 11,1% menys.





Malgrat aquest complicat entorn, Naturgy ha reiterat el seu compromís amb la seva política de remuneració als seus accionistes. Així, el proper 29 de juliol abonarà un primer dividend a compte de 0,31 euros per acció amb càrrec als resultats de 2020. L'empresa preveu abonar retribució total de 1,44 euros per títol amb càrrec als resultats de 2020, un 5% més que l'any passat.

A més, la companyia durà a terme la cancel·lació de 14.508.000 d'accions pròpies, tal com estava previst, i manté suspès el seu programa de recompra d'accions "fins que hi hagi visibilitat sobre la profunditat de la crisi econòmica".





COMPLETADA PRIMERA FASE DEL SEU 'FULL DE RUTA' A 2022.

Naturgy va indicar que ha completat la primera fase del seu pla estratègic 2018-2022 "de manera satisfactòria" després del compliment dels seus compromisos i "es compromet a donar un nou impuls a la transformació de el grup".





"Tot i el context recent, hem avançat en tots els pilars que ens vam proposar ara fa dos anys. Som una companyia més eficient, dinàmica i activa en la gestió dels seus negocis el que ens permetrà fer front a les dificultats derivades de l'entorn d'una manera més realista i efectiva ", va destacar president executiu de l'empresa, Francisco Reynés.





Així, Naturgy realitzarà la propera tardor un "Capital Markets Day'on detallarà el seu següent fase de transformació amb una actualització del seu full de ruta fins al 2022," sense abandonar els seus objectius fonamentals: la prioritat de la retribució a l'accionista, una estratègia industrial de creació de valor i creixement per a cada un dels seus negocis, i els seus compromisos en matèria de ESG".





Les línies prioritàries per a aquesta segona fase de l' 'full de ruta' fins 2022 passen, entre d'altres, per mantenir la reducció del perfil de risc a través de la rotació d'actius en línia amb els objectius de la transició energètica, així com en el establiment de relacions 'win-win' amb els reguladors i en la renegociació dels contractes de subministrament de gas, va assenyalar el grup.





En aquest últim aspecte, en què Naturgy va començar a treballar durant la primera meitat d'aquest any per tal de renegociar aquests contractes de subministrament a llarg termini en base als mecanismes de revisió ordinaris i també extraordinaris previstos en aquests contractes i adequar-los a les condicions de mercat, el grup ha tancat ja acords per a la terminació anticipada de diversos d'ells per un volum anual d'aproximadament 20 terawatts hora (TWh).





La companyia va destacar espera continuar aconseguint durant la segona meitat de l'any acords amb altres subministradors per a la modificació de condicions contractuals de volum i / o preu.





Així mateix, la companyia ha enfortit la seva liquiditat, a través, entre altres mesures, de la signatura d'un crèdit sindicat sostenible per import de 1.000 milions d'euros lligat a criteris mediambientals, amb un venciment a tres anys, al juliol de 2023.





Això ha portat a la companyia a una posició de liquiditat a 30 de juny de més de 10.000 milions d'euros, enfront dels 8.037.000 de tancament de l'exercici 2019. "Aquestes noves vies de finançament demostren la fortalesa de la companyia per aconseguir una bona situació financera i comptar amb la major liquiditat possible davant d'un entorn macroeconòmic d'incertesa i sense visibilitat. a més, la companyia ha aconseguit conjugar aquesta fortalesa financera amb els avenços en els seus compromisos en ESG, al reforçar la seva posició en crèdits verds i impulsar la transformació de la companyia ", va afegir Reynés.





D'altra banda, l'energètica va concloure en el període la seva negociació amb BlackRock, un dels majors fons d'inversió del món, perquè aquest passi a ser soci financer en el vehicle que ostenta el 49% de el gasoducte del Medgaz. Amb aquesta transacció, Naturgy aconsegueix el co-control de la societat sense incrementar la seva exposició ni invertir quantitat addicional.





PROJECTES RENOVABLES A AUSTRÀLIA I REORGANITZACIÓ.

A més, Naturgy ultima la tramitació de diferents projectes renovables a Austràlia, que suposaran la construcció d'una potència superior als 430 megawatts (MW). La companyia ja té en aquest país més de 276 MW en operació (Crookwell 2) i en construcció (BerryBank 1). La companyia també compta amb una cartera de més de 600 MW. D'aquesta manera, Naturgy espera convertir-se en els pròxims tres anys en un dels principals operadors de renovables a Austràlia sumant una potència total superior als 1,3 gigawatts (GW).





Així mateix, l'energètica ha finalitzat la reorganització del seu equip de gestió. Després de la incorporació el passat mes de juny de tres directius externs per liderar les unitats de negoci (Gestió de Xarxes i Energia; Renovables, Innovació i Nous Negocis, i Comercialització), Naturgy avança en la simplificació de la seva estructura, tant en les àrees de negoci com en les corporatives, amb l'objectiu de reduir els nivells de dependència i reporti directe a president executiu.





Per a aquesta remodelació, la companyia ha apostat per dinamitzar el talent intern i ha promocionat exclusivament a directius de Naturgy per contribuir a assegurar la integració de les recents incorporacions i els profunds canvis organitzatius.