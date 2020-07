Salut pretén fer 30.000 PCR diàries a Catalunya

El nou secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimón, ha assegurat que esperen incrementar el nombre de proves PCR fins a les 30.000 diàries a Catalunya: "Tenim capacitat tècnica per fer 30.000 PCR diàries", encara que ha avisat que no s'arribarà a aquest número la setmana que ve.









En una entrevista aquest dimecres a Catalunya Ràdio, ha destacat que l'objectiu de la Conselleria de Salut és "detectar molt bé els contactes estrets" de les persones positives de Covid-19, entre 10 i 15 persones.





Argimón també ha concretat que aquests contactes estrets són persones amb les que s'hagi estat durant més de 15 minuts, a una distància curta i sense màscara, pel que espera que "siguin menys" de 10 o 15 contactes.





NO TORNAR A EL CONFINAMENT TOTAL

"Al confinament domiciliari no hem de tornar, no dic que no tornem, però si som una societat madura el hem d'intentar", ha afirmat Armingón, que ha demanat que la gent no caigui en l'imaginari de seguretat de les PCR.





Ha explicat que les persones contractades per fer seguiment dels contactes, els anomenats 'gestors Covid', arribaran a 500 la setmana que ve, i ha concretat que són professionals d'atenció al ciutadà i auxiliars d'infermeria que "ja coneixen la dinàmica d'un centre d'atenció primària "i se'ls està formant en les preguntes clau que han de fer a les persones testades amb PCR i els contactes.





Preguntat per si hi haurà limitacions a les reunions de menys de deu persones, ha sostingut que no estan pensant en una limitació sinó en una recomanació: "Si ens trobem, tampoc cal fer-ho a altes hores de la nit. Bàsicament perquè la sociabilització és diferent ".





Sobre el confinament al Segrià (Lleida), Armingón ha esperat que la setmana que ve hi hagi una tendència "cap a l'estabilització" i que després també baixin les dades d'assistència sanitària, també en l'atenció primària.





"En el moment en què les dades vagin millor, aquest serà un dels indicadors per veure si es pot aixecar tancament perimetral", ha destacat el recent nomenat secretari de l'Agència de Salut Pública de Catalunya.





També ha assegurat que la cultura "és segura" i s'ha fet un esforç important perquè ho sigui, i ha afirmat que s'ha de saber conviure amb el virus ja que seguirà present durant mesos, en concret ha dit que se seguirà utilitzant la màscara a l'almenys 10 mesos més.