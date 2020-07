Borràs declara aquest dimecres davant el Suprem i Torra creu que el seu judici no serà "just"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que la portaveu de JxCat al Congrés "no tindrà un judici just" al Tribunal Suprem on declara aquest dimecres per presumptes delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental durant l'etapa en la que va ser directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).









"Avui es jutja una persones honorable, a una dona valenta, una dona que vol a la cultura i la llengua de país i una treballadora infatigable per la república catalana. El Consell General del Poder Judicial (CGPJ) diu que és un desafiament independentista . És impossible que Laura Borràs tingui un judici just ", ha expressat en la sessió de control al president de ple de Parlament.





El president també s'ha referit a la declaració a l'Audiència Nacional (AN) de dos CDR i a el judici als exmembres de la Taula de Parlament que va liderar Carme Forcadell: "Per a alguns és un motiu de gran tristesa per altres hauria de ser motiu de una gran vergonya ".