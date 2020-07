El Suprem cita a declarar Laura Borràs el 22 de juliol

El Tribunal Suprem ha citat a la diputada de Junts per Cat Laura Borràs perquè presti declaració com a imputada el próxim 22 de juliol. La diputada està acusada dels delictes de prevaricació, frau a l'Administració, malversació de cabals públics i falsedat documental.









El jutge de la Sala Segona del Tribunal Suprem, Eduardo de Porres, instrueix el cas relacionat amb les presumptes irregularitats comeses per Borràs quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), adjudicant a un amic seu contractes sense passar pel tràmit d'un concurs públic.





La diputada ja va ser cridada a declarar voluntàriament el passat mes de febrer, però es va negar a acudir, per la qual cosa el magistrat va haver de demanar un suplicatori al Congrés dels Diputats, que finalment va ser concedit, tot i que la diputada va intentar evitar-ho apel·lant a la seva condició d'independentista i a la presumpta campanya de la justícia espanyola contra l'independentisme.





Segons l'acusació, l'ara diputada va atorgar al seu amic Isaías Herrero, que també està sent investigat, diversos contractes amb la ILC de forma il·lícita. Tots dos van arribar a un acord per al "fraccionament de contractes de prestació de serveis informàtics efectivament prestats, reflectint imports i conceptes inventats, sempre en quanties inferiors a 18.000 euros".





Aquest procediment evitava que els contractes haguessin de sortir a concurs, de manera que la llavors directora de la institució presumptament els concedia a dit al seu amic "amb la intenció d'afavorir-personalment, directament o a través de les entitats després de les que s'ocultava". El total adjudicat a Herrero va ascendir a 259.863 euros.





Les principals proves de l'acusació són una sèrie de correus entre els dos acusats intervinguts pels investigadors en els quals es desvetlla el sistema utilitzat per intentar donar aparença de legalitat als tràmits. Així, Borràs aconsellava Herrero com presentar els pressupostos diferenciats per emportar-se les adjudicacions.