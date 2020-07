Vergés defensa la gestió del Govern i demana complir les recomanacions

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha defensat aquest dimecres la gestió del departament en relació als nous brots de coronavirus, i ha remarcat la importància de complir les quarantenes i els confinaments quan així ho indiqui el Govern.









Ha contestat d'aquesta manera en la sessió de control d'ple de Parlament d'aquest dimecres, en resposta a la interpel·lació del diputat de la CUP Vidal Aragonés, que ha criticat que les recomanacions de la Generalitat generen "confusió".





Vergés ha admès que la situació és "complexa", però ha assegurat que entre les prioritats del departament hi ha la detecció precoç dels casos i procedir a aplicar els plans corresponents ia reduir la vida social.





Ha alertat que el rastreig "és un procés llarg", però ha assegurat que estan actuant quan es detecta un cas sospitós, -abans que sigui positiu-, i ha defensat la unitat de resposta transversal que assegura s'està donant des del departament i el sistema sanitari.





PREVENCIÓ I NOUS BROTS

D'altra banda, la diputada dels comuns Marta Ribas ha qüestionat la prevenció i abordatge dels nous brots de coronavirus i ha criticat "que hi hagi fallat el sistema de rastrejadors i que hagi faltat lideratge polític i tècnic-científic".





Vergés ha replicat que té la mirada posada en la recerca activa de casos de persones que són asimptomàtiques i ha explicat que s'han incorporat gestors Covid-19 al costat de l'atenció primària per facilitar la seva detecció i procedir al seguiment corresponent.





D'altra banda, el diputat de Cs Jorge Soler ha retret a Vergés que la seva responsabilitat passava per garantir el benestar dels professionals a més de gestionar la traçabilitat dels casos, i ha qüestionat la seva capacitat per liderar el departament de cara a la segona onada de coronavirus a la tardor: "Vostè hauria de dimitir".





En la seva resposta, Vergés ha remarcat que el benestar dels professionals sanitaris com a prioritat, i ha demanat col·laboració amb totes les administracions per gestionar la crisi: "Haurem de conviure amb el virus molt de temps i, per tant, ens preparem per fer-ho" , ha conclòs.