Aigües de Barcelona i Sant Joan de Déu uneixen forces per ajudar 290 persones vulnerables de l'AMB

Aigües de Barcelona i l'Obra Social de Sant Joan de Déu han signat un conveni de col·laboració per atendre les primeres necessitats de col·lectius en situació de vulnerabilitat arran de la crisi del coronavirus.









El programa, que forma part de la iniciativa solidària Les cares de la vulnerabilitat, d'atenció a l'emergència derivada de la crisi de la Covid-19 beneficiarà 290 persones en situació d'extrema fragilitat amb un paquet d'ajudes mensuals per cobrir les necessitats bàsiques d'1 00 unitats familiars de l'àrea metropolitana de Barcelona. Les ajudes aniran destinades a la compra d'aliments bàsics no peribles, complements alimentaris per a nens i productes d'higiene bàsics, entre d'altres.





El coronavirus ha generat una situació d'emergència per a tota la societat. Per aquest motiu, l'Obra Social de Sant Joan de Déu ha iniciat el programa 'Les cares de la vulnerabilitat' , un paraigua que uneix a tots la seva centres amb un objectiu comú: fer front a les noves realitats sorgides de la crisi de la Covid -19 en àmbits com les primeres necessitats, el benestar emocional, la construcció de la nova normalitat i la investigació biomèdica.





El director de l'Obra Social de Sant Joan de Déu, Oriol Bota, ha afirmat que "col·laboracions d'aquest tipus són fonamentals en moments de crisi com aquests, no només per pal·liar els efectes més immediats sinó per afrontar el futur incert que viuran totes les persones que viuen situacions de vulnerabilitat. Per a nosaltres és molt important treballar a la banda d'organitzacions compromeses com Aigües de Barcelona ".





Per la seva banda, el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero, ha destacat que "és moment d'unir esforços i treballar junts. Per això busquem acords que permetin millorar la qualitat de vida de les persones i posar les bases per a un futur més sostenible. Estem convençuts que només amb la col·laboració de tots els implicats aconseguirem superar aquests moments tan complexos ".





En el cas de la col·laboració amb Aigües de Barcelona, el repte és garantir la llar, l'alimentació i la higiene de totes aquelles persones amb pocs recursos a les que s'atén des dels diferents centres de Sant Joan de Déu. Per aquesta raó, es treballa per subministrar productes d'alimentació, d'higiene personal i de neteja de la llar, roba, jocs i ajudes per un habitatge digne (ajuts per al pagament dels subministraments, lloguer, etc.) per a unitats familiars de l'àrea metropolitana de Barcelona.





Aquest programa té com a objectiu reactivar els programes assistencials bàsics i activitats terapèutiques i comunitàries grupals en els centres socials i sociosanitaris de Sant Joan de Déu. Es complementa amb el programa Benestar emocional.